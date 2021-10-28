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Küçük Aysel'i kaybettik
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Küçük Aysel'i kaybettik

Küçük Aysel olarak tanınan Aysel Bağdadi hayatını kaybetti..

28 Ekim 2021 Perşembe 14:15
Küçük Aysel'i kaybettik

Kıbrıs Türk sanat tarihinin en önemli isimlerinden Küçük Aysel olarak bilinen Aysel Bağdadi hayatını kaybetti.

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Kısa bir süre önce rahatsızlanarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Küçük Aysel yaşam mücadelesini kaybetti. 

KÜÇÜK AYSEL KİMDİR?

Aysel Bağdadi, 1938 yılında Lefkoşa’da dünyaya geldi. 
1940’lı yılların yaşı küçük sesi büyük ünlü şarkıcısıydı Küçük Aysel. Kıbrıs’ın zor dönemlerinden birini yaşayan ailesi geçim sıkıntısı sonucu Kıbrıs’tan Türkiye’ye göç eder. Aysel 40 günlükken Türkiye’ye göç eden aile yıllarca Türkiye’de yaşar. İlkokula Adana’da başlayan Aysel, daha sonra ailesiyle birlikte Konya’ya gider. Sahne sanatçısı olan baba Asaf Bey sayesinde müziğin içinde doğan Aysel’in hayatı müzikle yol almaya başlar. Kızının müziğe olan yatkınlığını fark eden Asaf Bey, kızını eğitmeye başlar. Aysel inanılmaz güzel bir sese sahiptir. Asaf Bey sahne aldığı yerlerdeki ustalardan kızının ders almasını sağlayarak, Aysel’e sağlam bir müzik temeli oluşturur.  Ailesi eski günlere olan özlemle Kıbrıs’a döner.
Oğlunu alarak Türkiye’ye dönen annesi Bahire Hanım’ın aksine Asaf Bey ile kızı Aysel, Kıbrıs’ta kalırlar. 
Babası Asaf Bey, kızının güzel sesi ile kendi kemanını birleştirerek konserler vermeye başlar ve Aysel okuldan uzaklaşır. Küçük Aysel, ilk kez 9 yaşında Beliğ Paşa Sineması’nda sahne alır. Lefkoşalılar bu küçücük çocuktan çıkan inanılmaz sese hayran kalırlar. Baba Asaf Bey gördükleri ilgi karşısında, konserlere devam kararı alır. Ada genelinde bir konser turuna çıkan Küçük Aysel ile babası her gittikleri yerde coşkuyla karşılaşırlar
Küçük Aysel, okul döneminde ayda bir okulundaki fakir çocuklar için konserler vermeye başlar. Elde edilen gelirle fakir çocukları giydiren ve doyuran okul idaresi, Küçük Aysel’e de yaptığı katkı dolayısıyla bir bilezik armağan eder.

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Anahtar Kelimeler:
Küçük Aysel
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