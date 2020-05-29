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KÜB’den, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na üst düzey ziyaret

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) komite üyeleri, yükseköğretime yönelik alınacak kararlar, pandemi sonrasında neler yapılabilir, şuanda öğrenim gören veya KKTC’ye yeni gelecek öğrencilere neler sunulabilir konusu hakkında KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

29 Mayıs 2020 Cuma 12:09
KÜB’den, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na üst düzey ziyaret
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Görüşmeye, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği(KÜB) Başkanı Serhat Akpınar, KÜB Tanıtım Komitesini Temsilen; Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof.Dr. Halil Nadiri, KÜB Bilim Komitesi’ni temsilen; Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Genel Sekreteri Bülent Taşel, GAÜ Genel Sekreteri Dr. Volkan Güngör, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Sanat ve Tasarım Merkezi Direktörü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç katıldı.

Görüşmenin detayları ile ilgili açıklamada bulunan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri,
“KKTC yükseköğrenim alanı ile ilgili bu süreçte; eğitimin hem dijital platformda yürütülmesi, hem de pandemi sonrası ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunduk. KKTC olarak, Covid-19 Pandemisinde dünyada en güvenilir ülkeler arasındayız. Bu konu ile ilgili pandemi sonrası için YÖK ve uluslararası öğrenciler konusunda nasıl çalışmalar yapabiliriz adına Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz; Öğrenci Dostu Ada”

Nadiri; “Öğrenci Dostu Ada Konsepti içinde KKTC’de bulunan mevcut öğrencilerin ve yeni üniversite öğrencilerimiz için KKTC’de ki uluslararası standartlarında ki kaliteli eğitimin yanı sıra, KKTC; bir bütün olarak öğrencilerine sahip çıkacak ve onlara yeni olanaklar sunacak. .”Study in North Cyprus” adında ortak bir tanıtım platformu oluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu ile bu projelerimizin detaylarını konuştuk” dedi.

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Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı ve KÜB Tanıtım Komitesi Başkanı Selman Arslanbaş, KÜB Tanıtım Komitesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında yaptığı açıklamalarda; “KÜB altında ki her bir komite ile Milli Eğitim Bakanımız Nazım Çavuşoğlu ile kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bu görüşmede ki temel nokta; KKTC’de yaklaşık 40 gündür Covid-19 vakasına rastlanmadı ve Türkiye’den birçok öğrencinin tercih edeceği bir ada konumunda oluşundan kaynaklı. Öğrencilerimizin memnuniyetini arttırıcı veya KKTC’de ki üniversiteleri tercihini etkileyecek unsurlarla ilgili neler yapılabilir noktasında bir değerlendirme toplantısı yaptık.

Arslanbaş, KÜB olarak öğrencilere çok cazip ve çok ilgi çekici avantajları yakın zamanda duyuracaklarını belirtirken, KÜB Tanıtım Komitesi olarak hem televizyonlarda hem de dijital ve uluslararası platformlarda KKTC’nin dünya yükseköğrenimde bir cazibe merkezi haline gelerek pandemi sürecini bir avantaja dönüştüreceğini belirtti.


Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Genel Sekreteri ve KÜB Bilim Komitesi Başkanı Bülent Taşel, KÜB Bilim Kurulu çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalarda; “KÜB’e üye üniversitelerden ekonomi, sağlık, tanıtım, pazarlama ve eğitim konusunda ki hocalarımızdan bir bilim komitesi oluşturuldu. Covid-19 nedeni ile bu konularda ki sorunları tespit edip, çözüm önerilerini yetkili birimlere sunarak görüş alışverişinde bulunduk. Bu çözüm önerilerimizi Milli Eğitim Bakanımız Nazım Çavuşoğlu ile paylaştık. İlerleyen zamanlarda Başbakanlığımız ile de görüşüp çözümleri halkımız ile paylaşacağız. Bunun hiçbir parti, siyasi eğilim içermeden tamamen bilimsel gerçeklerin göz önünde bulundurularak yapılmış tespitlerin sadece hükümete değil muhalefete ve halkımıza da yaptığı önerileri içeren durumlar olduğu için önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KübKktc Milli Eğitim Bakanlığı
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