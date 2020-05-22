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YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

KÜB'ten yangın sonrası zarar gören alanların yeniden hayata dönebilmesi için büyük destek

22 Mayıs 2020 Cuma 12:43
KÜB'ten yangın sonrası zarar gören alanların yeniden hayata dönebilmesi için büyük destek
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Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan üzücü yangınlar sonrası kaybedilen yeşil alanların yeniden ağaçlandırılması ve daha fazla alana ağaç dikimi konusunda, Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) olarak, YÖDAK Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet Hasgüler'in de çağrısına kulak vererek, örgün eğitimin başlaması ile birlikte çalışmalara başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği'ne üye olan üniversiteler olarak, Covid-19 Pandemisi'nin sona ermesi ve hayatın normale dönmesiyle başlayacak olan örgün eğitim ile, yeniden adamıza gelecek olan öğrencilerimiz ve tüm kadrolarımızla birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında, zarar gören tüm alanların yeniden ağaçlandırılması için hızlı bir çalışma gerçekleştireceğiz.

Bu çerçevede, sürdürülebilir bir çevre ve gelecek için her türlü görev ve sorumluluğa hazır olduğumuzu belirterek, gerek akademik çalışmalar; gerekse ağaçlandırma konusunda tüm imkanlarımız ile seferber olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çevre ve doğa konusu bizlerin her zaman önceliği olmuştur ve olmayada devam edecektir.

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