banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
Yine uçuşa geçtiler…
Yine uçuşa geçtiler…
banner376

Kuaförler ve Güzellik Uzmanları çağrıda bulundu

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği ile Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği hem çalışanlarının hem de bu sektörlerden hizmet alanların PCR veya hızlı antijen testi yaptırması; aşılarını yaptırmayan meslektaşlarının da  bir an önce aşılarını yaptırması çağrısında bulundu.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:30
Kuaförler ve Güzellik Uzmanları çağrıda bulundu

İki örgütün yaptığı ortak açıklamada, 17 aydır devam eden pandemi sürecinde sektörün yaşadığı zorluklara değinildi, iki kez kapanmak zorunda kaldıkları anlatıldı.

Ülkede pandemi sürecinde plansızlık ve öngörüsüzlük olduğu savunulan açıklamada, ekonomik ve sosyal anlamda oldukça zor günler geçildiği, en iyi durumdaki iş yerlerinin bile yüzde 50 gelir kaybına uğradığı belirtildi.

“Güzellik ve saç hizmetleri alanındaki 1400’e yakın iş yerinin çok zor şartlarda hayatta kalmaya on yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi bırakmamak için borçlanarak veya mal varlığını satarak varlıklarını sürdürmeye çalışan meslektaşlarımız bir daha kapanmayı tüm değer sektörler gibi kaldıramayacağını buradan  söylemek istiyoruz” denilen açıklamada pandeminin kişisel ve toplumsal sorumlulukla ve hijyen önlemlerine tam uyumla aşılabileceği vurgulandı.

banner341
Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği ile Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, şu çağrıyı yaptı:

“Kişisel bakım hizmetler alanına giren ve yakın temas gerektiren mesleğimiz bazı riskleri de beraberinde taşımaktadır, bu nedenledir ki artan vakalar sebebiyle iş yerlerimizde tüm çalışanlar ve ziyarete gelen misafirlerin de PCR veya antijen testlerini yaptırmış olmaları ve bu duyarlılığı göstermeleri bu zor günlerden hep birlikte çıkmamızı kolaylaştıracaktır.

Özellikle aşıya ulaşma noktasında ülkede bir sıkıntı olmadığını görüyoruz meslektaşlarımızı bir an önce aşılarını yaptırmaya ve bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

Sürdürülebilir bir ekonomiye ve Sürdürülebilir bir sosyal yaşama ulaşabilmek adına tüm toplumumuzu zor günlerde dayanışmaya davet ederiz.”

banner360
Son Güncelleme: 10.07.2021 19:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 81'i yerel 95 pozitif vaka!
KKTC'de 81'i yerel 95 pozitif vaka!
DP'de MYK Kararları
DP'de MYK Kararları
Alayköy'de yangın!
Alayköy'de yangın!
Pazartesiden itibaren Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde 3. seviye uygulanacak
Pazartesiden itibaren Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde 3. seviye uygulanacak
Girne'de casino ve eğlence mekanları denetlendi
Girne'de casino ve eğlence mekanları denetlendi
Üstel, GAÜ Aşı Merkezi’ni ziyaret etti
Üstel, GAÜ Aşı Merkezi’ni ziyaret etti
Engelli vatandaşlar “Engelsiz Mavilik“ etkinliğinde dalış yaptı
Engelli vatandaşlar “Engelsiz Mavilik“ etkinliğinde dalış yaptı
Saner, ŞOKYAK üyelerini kabul etti
Saner, ŞOKYAK üyelerini kabul etti
Sağlık Teknik Komitesi'nden açıklama
Sağlık Teknik Komitesi'nden açıklama
Arıklı, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü'nü ziyaret etti
Arıklı, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü'nü ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim