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Kuaförler Birliği: Özel sektörün kalkınması için destekleyici ekonomik paketler açıklamalı
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Kuaförler Birliği: Özel sektörün kalkınması için destekleyici ekonomik paketler açıklamalı

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, devletin olanaklarını doğru kullanmayıp, yanlış politikaların sonucunda maliyetlerin halkın sırtına yüklenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

06 Mart 2022 Pazar 10:45
Kuaförler Birliği: Özel sektörün kalkınması için destekleyici ekonomik paketler açıklamalı

Birlik, hükümete açık çağrı yaparak, bir an önce ülkede pahalılığa yol açacak elektrik zammının derhal geri alınması ile birlikte özel sektörün kalkınması için destekleyici ekonomik paketlerin açıklamasını talep etti.

KTEZO Yönetim Kurulu Üyesi, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber yaptığı yazılı açıklamada, “ardı ardına kesilmeyen zamlarla, tam bir Ortadoğu ülkesi olmaktan öteye geçemeyen ülkemizde, bu yapı demokrasi çerçevesinde yapılan seçimlerle bile değişmiyorsa, her şeyin kaldığı yerden devam edeceği gerçeği ile karşı karşıyayız demektir” dedi.

Kamber, özel sektörün, kendi ayakları üzerinde durabilme adına büyük riskler alarak işletmelerini ve çalışanlarını da elinde tutabilmek için verdiği mücadelenin sonunda, “kurulan hükümetin birçok olumsuz icraatları gibi işe zamlarla başlayarak, hayatı daha da zorlaştırarak içinden çıkılmaz hale getirdiğini” belirtti.

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Türk Lirası’nın değer kaybı sonucunda, ülkede oluşan ekonomik kriz sonrasında, kazançların neredeyse tamamı Türk Lirası ile olurken, ödemelerin dövizle olmasını eleştiren Kanber şöyle devam etti;

“Bu 2 yıllık pandemi sürecinde sorunlarımızı, ekonomik örgütler, sivil toplum örgütleri ve hükümetlerle tartışmamıza rağmen, henüz bir sonuç alamadığımız gerçeği de önümüzde durmaktadır. Bu gerçekler ışığında, bizler TL kazanıp döviz ödemesi yapmak istemiyoruz.

Bu koşulların bir an önce düzeltilmesi, esnafın ayakta kalabilmesi, istihdamın devam edebilmesi için, elektrik, vergi, kira ve personel giderlerine dayalı enflasyona çözüm bulunmadıkça, bu yaz da sektöre bağlı olarak işyeri kapanmaları ile birlikte istihdamda da eksilme devam edecektir.

Her zaman söylediğimiz gibi, aynı tercihleri yaparak farklı sonuç beklemek hayalperestlikten öte bir durum olmadığı ancak koşulları hep beraber yaşadığımız gerçeği ile ülkemizin iyi yönetilmesi adına, hepimizin duyarlı olması önemlidir”

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Son Güncelleme: 06.03.2022 13:21
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