Ktükd:”sadece 8 Mart’larda Hatırlanmak Değil 365 Gün Var Olabilmek İstiyoruz”

Lefkoşa, 5 Mart 19 (.) Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD); “Sadece 8 Martlarda hatırlanmak değil 365 gün var olabilmek istiyoruz” dedi.

KTÜK’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, dünyanın denge ve harmoni içerisinde çalışan bir mekanizmadan oluştuğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Canlıların en akıllısı ve ayni zamanda en tehlikelisi olan insanlarda da, kadın ve erkek olarak bu denge içerisinde yüzde elli elli yerini almaya çalışmaktadır. Ama bu denge; kadınlara roller biçerek, kadının vicdanlılığını duygusal zayıflık sayarak, fiziksel zayflığını ise zeka farkı kabul ederek, dini / kültürel kurallar koyarak, kadını baskı altına alarak ve kadına fırsat eşitliği vermeyerek; bilinçli ve sistematik olarak bozulmaktadır.

Tabiatın dengesi bozulduğunda yarattığı sel, fırtına, aşırı sıcak, buzulların erimesi ve global ısınma gibi kontrol edilemeyecek zararlar gibi dengesi bozulan cinsiyet eşitliğinden doğabilecek kontrol dışı tepkilerin oluşmaması için aile ortamlarımızı çekip çeviren, çocuklarımızı büyüten, özel ve kamu sektöründe tamamlayıcı bakış açıları ile dengeyi kuran ve verimli iş ortamlarının oluşmasına katkı koyan kadınlara gerekli eşitlik ve saygı sağlanmalıdır”

(YIL/ŞEB)

