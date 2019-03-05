Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104327
ALTIN
222.540
DOLAR
5.3827
STERLİN
7.0577
EURO
6.0980
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yarın elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Marketten et hırsızlığı
MARKETTEN ET HIRSIZLIĞI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
GAÜ'de yangın
Kapat

Ktükd:”sadece 8 Mart’larda Hatırlanmak Değil 365 Gün Var Olabilmek İstiyoruz”

Lefkoşa, 5 Mart 19 (.) Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD); “Sadece 8 Martlarda hatırlanmak değil 365 gün var olabilmek istiyoruz” dedi.KTÜK’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, dünyanın denge ve harmoni içerisinde çalışan bir mekanizmadan oluştuğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:“Canlıların en akıllısı ve ayni zamanda en tehlikelisi olan insanlarda da, kadın ve erkek olarak bu denge içerisinde yüzde...

Ktükd:”sadece 8 Mart’larda Hatırlanmak Değil 365 Gün Var Olabilmek İstiyoruz”

Lefkoşa, 5 Mart 19 (.) Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD); “Sadece 8 Martlarda hatırlanmak değil 365 gün var olabilmek istiyoruz” dedi.KTÜK’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, dünyanın denge ve harmoni içerisinde çalışan bir mekanizmadan oluştuğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:“Canlıların en akıllısı ve ayni zamanda en tehlikelisi olan insanlarda da, kadın ve erkek olarak bu denge içerisinde yüzde...

05 Mart 2019 Salı 13:01
Ktükd:”sadece 8 Mart’larda Hatırlanmak Değil 365 Gün Var Olabilmek İstiyoruz”

Lefkoşa, 5 Mart 19 (.) Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD); “Sadece 8 Martlarda hatırlanmak değil 365 gün var olabilmek istiyoruz” dedi.
KTÜK’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, dünyanın denge ve harmoni içerisinde çalışan bir mekanizmadan oluştuğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
“Canlıların en akıllısı ve ayni zamanda en tehlikelisi olan insanlarda da, kadın ve erkek olarak bu denge içerisinde yüzde elli elli yerini almaya çalışmaktadır. Ama bu denge; kadınlara roller biçerek, kadının vicdanlılığını duygusal zayıflık sayarak, fiziksel zayflığını ise zeka farkı kabul ederek, dini / kültürel kurallar koyarak, kadını baskı altına alarak ve kadına fırsat eşitliği vermeyerek; bilinçli ve sistematik olarak bozulmaktadır.
Tabiatın dengesi bozulduğunda yarattığı sel, fırtına, aşırı sıcak, buzulların erimesi ve global ısınma gibi kontrol edilemeyecek zararlar gibi dengesi bozulan cinsiyet eşitliğinden doğabilecek kontrol dışı tepkilerin oluşmaması için aile ortamlarımızı çekip çeviren, çocuklarımızı büyüten, özel ve kamu sektöründe tamamlayıcı bakış açıları ile dengeyi kuran ve verimli iş ortamlarının oluşmasına katkı koyan kadınlara gerekli eşitlik ve saygı sağlanmalıdır”
(YIL/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Somali Gençlik Ve Spor Bakanı’nın Çocukları Daü’ye Kayıt Yaptırdı
Somali Gençlik Ve Spor Bakanı’nın Çocukları Daü’ye Kayıt Yaptırdı
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Medya Etik Kurulu, “HaberKıbrıs” adlı internet gazetesinin kınanmasına karar verdi
Medya Etik Kurulu, “HaberKıbrıs” adlı internet gazetesinin kınanmasına karar verdi
TBMM Başkanı Şentop, Başbakan Erhürman'ı ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Başbakan Erhürman'ı ziyaret etti
Ktso Heyeti İki Tesisi Ziyaret Etti
Ktso Heyeti İki Tesisi Ziyaret Etti
Marketten et hırsızlığı
Marketten et hırsızlığı
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Cinsel istismar ve soygun
Cinsel istismar ve soygun
Gbsam Tiyatro Kulübü Perdelerini Yarın Açıyor
Gbsam Tiyatro Kulübü Perdelerini Yarın Açıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim