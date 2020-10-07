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KTTTB, karantina otellerine taşımacılıkla ilgili haberleri yalanladı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği (KTTTB), karantina otellerine taşımacılıkla ilgili  basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:42
KTTTB, karantina otellerine taşımacılıkla ilgili haberleri yalanladı
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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği (KTTTB), karantina otellerine taşımacılıkla ilgili  basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Dernekten yapılan açıklamada, pandemi döneminde  taşımacılık işlerinin  KTTTB’ye verilmediğini işin tamamının KAR-İŞ üyesi  tarafından yapıldığı kaydedildi.

Taşımacılığın hizmet alma yolu ile 28 kişi tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, “Bu hizmeti veren tüm meslektaşlarımızı karalamak yerine takdir ettiğimizi  değerli kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

Açıklamada, KTTTB ile ilgili çıkan haberlerin KAR-İŞ tarafından karalama politikası olduğu ileri sürüldü.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 19:57
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