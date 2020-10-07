KTTTB, karantina otellerine taşımacılıkla ilgili haberleri yalanladı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği (KTTTB), karantina otellerine taşımacılıkla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, pandemi döneminde taşımacılık işlerinin KTTTB’ye verilmediğini işin tamamının KAR-İŞ üyesi tarafından yapıldığı kaydedildi.

Taşımacılığın hizmet alma yolu ile 28 kişi tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, “Bu hizmeti veren tüm meslektaşlarımızı karalamak yerine takdir ettiğimizi değerli kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

Açıklamada, KTTTB ile ilgili çıkan haberlerin KAR-İŞ tarafından karalama politikası olduğu ileri sürüldü.