banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
DP adaylarını tanıttı
DP adaylarını tanıttı
UBP, 2022 Seçim Manifesto Çalıştayı düzenledi
UBP çalıştay düzenledi
Meclis 9 Aralık'tan sonra ilk toplantısını yapacak
Genel Kurul yarın toplanıyor
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
banner404

KTTO’dan iş insanlarına ve hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası döviz kurlarının düşmesi nedeniyle iş insanlarına ve hükümete fiyatları düşürme çağrısı yaptı.

26 Aralık 2021 Pazar 12:50
KTTO’dan iş insanlarına ve hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yaptığı yazılı açıklamada, yükselen dövizle birlikte, piyasaya ciddi bir pahalılık getiren kurların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan önlemler sayesinde düşüşe geçtiği ve kontrol altına alındığı belirtildi.

banner341
Açıklamada, “Ülkemizde döviz kuru hareketlerinin fiyat oluşumlarını etkilediği herkesin malumudur. İthal ürünler arasında birinci sırada bulunan akaryakıt fiyatlarının dolar kuruna bağlı olarak şekillenmesi, ciddi bir pahalılık kaynağı olmakta ve yükselen döviz kurları piyasamıza ciddi bir pahalılık olarak yansımaktadır. Üç-beş yılda bir yaşamak zorunda kaldığımız döviz kuru krizleri, bu kez farklı bir şekilde seyretmektedir. Son iki ay içinde alışılmadık bir şekilde yükselen kurlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan önlemler sayesinde düşüşe geçmiş ve kontrol altına alınmıştır. Bu gelişmenin KKTC piyasasını da olumlu yönde etkilediği ve fiyat oluşumlarında yaşanan belirsizliği büyük ölçüde giderdiği görülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Döviz kurlarında yaşanan değişimlerin, piyasaya yansıtılması, hem iş insanlarına, hem de hükümete düşen önemli bir görev olduğuna dikkat çekilen açıklamada, döviz kurlarının yükselişine karşı işletmelerini koruyacak önlemleri almakta tereddüt etmeyen iş insanlarının, kurlardaki düşüşle birlikte müşterilerin alım gücünü koruyacak gerekli fiyat indirimlerini de yapmaya çağırdı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da paylaşım bakkalı hizmet vermeye başlıyor
Lefkoşa’da paylaşım bakkalı hizmet vermeye başlıyor
Yüzleşme isimli sergi 27 Aralık Pazartesi günü açılacak
Yüzleşme isimli sergi 27 Aralık Pazartesi günü açılacak
Ziraat Mühendisleri Odası, Cypfruvex tarafından uygulanan fiyat politikalarını eleştirdi
Ziraat Mühendisleri Odası, Cypfruvex tarafından uygulanan fiyat politikalarını eleştirdi
Arap Baharı 10 yıl sonra DAÜ’de irdelendi
Arap Baharı 10 yıl sonra DAÜ’de irdelendi
63 yaşındaki covid-19 hastası hayatını kaybetti
63 yaşındaki covid-19 hastası hayatını kaybetti
HP heyeti Güzelyurt Açık Pazarı, çarşı, Şirinevler, Dağyolu ve Ağırdağı ziyaret etti
HP heyeti Güzelyurt Açık Pazarı, çarşı, Şirinevler, Dağyolu ve Ağırdağı ziyaret etti
Girne’de yeni yıl öncesi denetimlere devam ediliyor
Girne’de yeni yıl öncesi denetimlere devam ediliyor
Tüketiciler Derneği, fiyat denetimlerine başlayacak
Tüketiciler Derneği, fiyat denetimlerine başlayacak
UBP adayları, Arasta ve Belediye Pazarı'nı ziyaret etti
UBP adayları, Arasta ve Belediye Pazarı'nı ziyaret etti
Partilerin oy pusulasında yer alacağı sıra yarın belirlenecek
Partilerin oy pusulasında yer alacağı sıra yarın belirlenecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim