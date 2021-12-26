KTTO’dan iş insanlarına ve hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yaptığı yazılı açıklamada, yükselen dövizle birlikte, piyasaya ciddi bir pahalılık getiren kurların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan önlemler sayesinde düşüşe geçtiği ve kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Ülkemizde döviz kuru hareketlerinin fiyat oluşumlarını etkilediği herkesin malumudur. İthal ürünler arasında birinci sırada bulunan akaryakıt fiyatlarının dolar kuruna bağlı olarak şekillenmesi, ciddi bir pahalılık kaynağı olmakta ve yükselen döviz kurları piyasamıza ciddi bir pahalılık olarak yansımaktadır. Üç-beş yılda bir yaşamak zorunda kaldığımız döviz kuru krizleri, bu kez farklı bir şekilde seyretmektedir. Son iki ay içinde alışılmadık bir şekilde yükselen kurlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan önlemler sayesinde düşüşe geçmiş ve kontrol altına alınmıştır. Bu gelişmenin KKTC piyasasını da olumlu yönde etkilediği ve fiyat oluşumlarında yaşanan belirsizliği büyük ölçüde giderdiği görülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Döviz kurlarında yaşanan değişimlerin, piyasaya yansıtılması, hem iş insanlarına, hem de hükümete düşen önemli bir görev olduğuna dikkat çekilen açıklamada, döviz kurlarının yükselişine karşı işletmelerini koruyacak önlemleri almakta tereddüt etmeyen iş insanlarının, kurlardaki düşüşle birlikte müşterilerin alım gücünü koruyacak gerekli fiyat indirimlerini de yapmaya çağırdı.