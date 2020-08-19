Ktto Yönetimi tak’ı Ziyaret Etti

KTTO YÖNETİMİ TAK’I ZİYARET ETTİ

Lefkoşa, 19 Ağustos 20 (TAK): Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Turgay Deniz Başkanlığındaki yeni yönetimi, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

KTTO’da ikinci dönem Başkanlığa seçilen Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu ve Yönetim Kurulu üyesi Omaç Cin, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DENİZ: “AMAÇ ÜYELERLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK”

Turgay Deniz, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, üyelerle ilgili ilişkileri daha iyi bir noktaya götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Farklı sektördeki üyelerin tek tek arandığını ve 18 sektörde oluşturulacak alt komiteler için davet yapıldığını aktaran Deniz, iş insanlarının da bu girişimden memnun kaldığnı kaydetti.

DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ VE YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ

1958’de kurulan KTTO’nun uluslararası tanınırlığının bulunduğuna da dikkat çeken Deniz, Ankara ve Brüksel’deki ofislerinin de aktif lobicilik faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Turgay Deniz, Doğrudan Ticaret Tüzüğü ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin çabalara önümüzdeki dönemde devam edeceklerini, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumanın görevleri olduğunu ifade etti.

Deniz, Türkiye-Kıbrıs Ticaret Odası Forumu’nun çalışmalarıylada iki ülke arasında ticaret ve yatırımla ilgili görünür/görünmez engelleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

YAPISAL REFORMLAR

KKTC’de rekabet edebilirlik seviyesinin daha üst noktalara çekilmesi gerektiğini belirten KKTC Başkanı Turgay Deniz, bunun için de yapısal reformların kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Deniz, “yapısal reformları gerçekleştirmeden, ki bu bir temeldir, bunun üzerine birşey inşa edilemez” dedi.

GÜRDALLI: KTTO’NUN ÇALIŞMALARINI DUYURMAK GÖREVİMİZ

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’da, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yeni yönetime başarılar diledi. Devletin resmi haber ajansı olarak TAK’ın tek görevinin protokol haberciliği olmadığını kaydeden Gürdallı, KTTO’nun çalışmalarını ve faaliyetlerini halka duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

(FG)