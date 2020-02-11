Ktto: “türkiye-kktc Ekonomik Ve Mali İşbirliği Anlaşmasının En Erken Zamanda İmzalanmasını Bekliyoruz”

“TC İLE KKTC ARASINDA İMZALANAN BİR YILLIK ANLAŞMANIN BAKİYE KAYNAKLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAŞBAKAN TATAR ARASINDA VARILAN MUTABAKAT, KAMU MALİYESİNİN VE EKONOMİK HAYATIN DESTEKLENMESİ İÇİN OLUMLU BİR KATKI”

Lefkoşa, 11 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan bir yıllık anlaşmanın bakiye kaynaklarının kullanılabilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar arasında varılan mutabakatın, kamu maliyesinin ve ekonomik hayatın desteklenmesi için olumlu bir katkı oluşturduğunu belirtti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, bu olumlu adımın devamının, Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalanarak atılması gerektiği vurgulandı.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanması beklenen ve 2020 yılı da dahil olmak üzere üç yıllı kapsaması gerektiğine inandıkları anlaşmanın kamu maliyesi ve ekonomi için önem arz ettiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki mali ve ekonomik ilişkileri düzenlemek amacıyla imzalanan anlaşmaların ülkemiz ve ekonomimiz için büyük önem taşıdığı herkesin malumudur. Bu anlaşmalar, KKTC kamu maliyesinde düzenleyici ve destekleyici bir etki yapmakta; beklentileri olumlu yönde etkileyerek ekonomiye istikrar kazandırmaktadır. Çevremizde yaşanmakta olan gelişmelerin ekonomik yansımaları dikkate alındığı zaman, bu anlaşmaların önemi daha kolay anlaşılmaktadır.Kıbrıs Türk Ticaret Odası, böyle bir anlaşmada yer alması gereken hususlar ile ilgili çalışmasını 2019 yılının Ağustos ayında yetkili makamlarımız ile paylaşmış olmasına karşın çalışmalara yeni gelişmeler ışığında katkı yapmaya da hazırdır.”Açıklamada, gelinen aşamada, seçim ortamına girildiğine bakılmadan gerekli çalışmaların yapılmasını; Türkiye ile istişarelerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini ve siyasi makamların gerekli inisiyatifleri alarak Türkiye-KKTC ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasını en erken zamanda imzalamasının beklendiği kaydedildi.(TUĞ/ÖK)