Ktto İle İto Heyetleri Görüştü



Lefkoşa, 23 Şubat 19 :İstanbul’da temaslarda bulunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret etti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile görüşmede daha etkili iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Oda’dan verilen bilgiye göre, KTTO heyetinde yer alan iş insanları, İTO’nun davet ettiği iş insanlarıyla iş birliği olanaklarını da görüştü.

KTTO heyeti ayrıca, Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi İstanbul ofisi tarafından yapılan sunumu takip etti. Tayvanlı görevliler Kıbrıslı Türk iş insanlarına Tayvan’daki ticari kapasiteyi ve bu kapasiteden nasıl yararlanabileceklerini anlattı.

(RÇ/YIL)