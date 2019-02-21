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Ktto Heyeti İstanbul’a Gidiyor

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KKTC’nin uluslararası ticaret ve yatırım alanındaki iş birliğini artırma hedefiyle İstanbul’da bir dizi temasta bulunacağını açıkladı.  

Ktto Heyeti İstanbul’a Gidiyor

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KKTC’nin uluslararası ticaret ve yatırım alanındaki iş birliğini artırma hedefiyle İstanbul’da bir dizi temasta bulunacağını açıkladı.  

21 Şubat 2019 Perşembe 18:19
Ktto Heyeti İstanbul’a Gidiyor

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KKTC’nin uluslararası ticaret ve yatırım alanındaki iş birliğini artırma hedefiyle İstanbul’da bir dizi temasta bulunacağını açıkladı.  

Odadan yapılan açıklamaya göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet yarın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı, İstanbul Ticaret Odası’nı ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait Arı Teknokent’i ziyaret edecek. KTTO heyeti ayrıca, Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu kapsamda daha önce de Mersin, Gaziantep ve Ankara’ya da ziyaretler düzenlediklerini, KKTC’nin Türkiye ve Türkiye üzerinden dış dünyayla kurduğu ekonomik ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

(RÇ/FEZ)

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