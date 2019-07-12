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Ktto Eski Başkanları Nami, Toros, İnce Ve  saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Nezaket Ziyaretinde Bulunup Üzüntülerini İlettiler

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) eski başkanları Erdil Nami, Fikri Toros, Hasan İnce ve Şua Saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundular ve  KTTO tarafından Akıncı’ya  1. Ekonomi Konferansı’nda konuşma fırsatı verilmemesinden duydukları üzüntüyü ilettiler.

Ktto Eski Başkanları Nami, Toros, İnce Ve  saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Nezaket Ziyaretinde Bulunup Üzüntülerini İlettiler

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) eski başkanları Erdil Nami, Fikri Toros, Hasan İnce ve Şua Saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundular ve  KTTO tarafından Akıncı’ya  1. Ekonomi Konferansı’nda konuşma fırsatı verilmemesinden duydukları üzüntüyü ilettiler.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:50
Ktto Eski Başkanları Nami, Toros, İnce Ve  saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Nezaket Ziyaretinde Bulunup Üzüntülerini İlettiler

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) eski başkanları Erdil Nami, Fikri Toros, Hasan İnce ve Şua Saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundular ve  KTTO tarafından Akıncı’ya  1. Ekonomi Konferansı’nda konuşma fırsatı verilmemesinden duydukları üzüntüyü ilettiler.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre KTTO eski başkanları, ziyarette yaptıkları konuşmalarda,  “Kıbrıs Türk Toplumunun kurumsal ve toplumsal varlığını yüceltmeye çalışması gerekirken, KTTO yönetiminin Devlet’in en üst makamına ve halk iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı’na 1. Ekonomi Konferansı’nda konuşma fırsatı verilmemesini büyük bir saygısızlık olarak değerlendirmekteyiz” dediler.
Eski başkanlar,  Kıbrıs Türk toplumunun önde gelen köklü kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, sosyal ve ekonomi politikaların şekillendirilmesinde, Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle olan ilişkilerde ve Kıbrıs çözüm sürecine olan katkılarıyla bilinen bir kurum olduğunu belirttiler. 
 “KTTO YÖNETİMLERİ HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKMALI”

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KTTO eski başkanları, “Bu sorumluluk bilinciyle KTTO yönetimleri her zaman Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkmalı ve ayrım gözetmeksizin tüm siyasi parti ve devlet yetkililerimizle saygı esasına dayalı işbirliği içinde çalışmalıdır” ifadelerini kullandılar.
Kıbrıs Türk Toplumunun kurumsal ve toplumsal varlığını yüceltmeye çalışması gerekirken, KTTO yönetiminin Devlet’in en üst makamına ve halk iradesiyle seçilmiş  Cumhurbaşkanı’na 1. Ekonomi Konferansı’nda konuşma fırsatı verilmemesini büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdiklerini kaydeden eski başkanlar, “KTTO ve diğer tüm kurumlarımızın devlet makamlarımıza sahip çıkmaları, tümüyle istişare ve uyum içinde çalışarak toplumu daha ileriye taşıma gayretinde olmaları gerektiğini değerlendirmekteyiz” şeklinde konuştular.
Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş da hazır bulundu.
(ÖZ/HA)

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