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Ktto, Daha Etkin Bir Yönetim İçin  sektör Komiteleri Oluşturdu

Lefkoşa, 4 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkan ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri, daha etkin bir yönetime sahip olmak amacıyla sektör komiteleri oluşturarak faaliyete geçti. 

04 Ağustos 2020 Salı 16:51
Ktto, Daha Etkin Bir Yönetim İçin  sektör Komiteleri Oluşturdu
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Lefkoşa, 4 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkan ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri, daha etkin bir yönetime sahip olmak amacıyla sektör komiteleri oluşturarak faaliyete geçti. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)’dan yapılan yazılı açıklamada, 4 binden fazla  üye  ile doğrudan  ilgilenebilmek,  sektör sorunlarına yardımcı olabilmek  amacıyla  komiteler oluşturulduğu kaydedildi. 

Buna göre kurulan komiteler şöyle sıralandı:
“Süpermarket, Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri, Kişisel Bakım ve Kozmetik, Konaklama, Yolcu Taşımacılığı-Seyahat Acenteleri, Bankacılık, Finans ve Sigortacılık, Çevre, Hurdacılık ve Geri Dönüşüm, İnşaat ve Gayrimenkul, Eğitim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Taşımacılık, Lojistik ve Gümrük Müşavirliği, Mobilya, Ev Tekstili, Dekorasyon, Kırtasiye, Oyuncak ve Hediyelik, Tarım, Motorlu Araçlar ve Otomotiv, Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı, Elektrik ve İnşaat Malzemeleri, Gıda, Alkollü-Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Temizlik Malzemeleri, İmalat Sanayi.”

Açıklamada, ilk toplantının süpermarketlerle gerçekleştiği belirtildi. 

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye firmaların karşılaştığı sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve çözüm bulunması amacıyla, Süpermarket Sektör Komitesi ilk toplantısı Yönetim Kurulu üyesi Ali Şah başkanlığında KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Turgay Deniz, bu sektörde faaliyet gösteren firma sahiplerine/yetkililerine, katılım sağladıkları için memnuniyetini belirterek,  2 yıllık dönemde amacının her üyeye ulaşabilmek olduğunu söyledi.

Komite Başkanı Ali Şah, gerek son zamanlarda yaşanan pandemi  gerekse gelecekteki diğer sıkıntılarla ilgili odanın kendilerine nasıl yardımcı olabileceği ve nasıl daha güçlü ve çözüm odaklı bir birliktelik oluşturabileceklerini öngören bir ön görüşme amaçladıklarını belirtti. 

 (HUR/YIL)


 

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