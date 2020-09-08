Ktto, “bir Tablet, Bir Çocuk, Güvenli Bir Gelecek” Kampanyası Devam Ediyor

Lefkoşa, 8 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası, (KTTO) devlet okullarının uzaktan eğitim yapabilmesine destek olmak amacıyla “Bir tablet, bir çocuk; güvenli bir gelecek” kampanyası devam ediyor

KTTO devlet okullarından eğitim alan çocukların desteklenmesini ve uzaktan eğitim olanaklarına kavuşturulmasına yardımcı olmayı amaçlarken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okulları ve çocukları eğitime hazırlamasına destek olmak amacıyla kendi bütçesinden 100 Bin TL ayırdı.

KTTO’dan yapılan açıklamada, bu miktarın iş insanlarından kabul edilecek bağışlarla artırılacağı kaydedildi.

Bağış kampanyası ile sağlanacak kaynağın tümü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde uzaktan eğitim için gerekli olan tablet ve diğer teknolojik aletlerin alınması amacıyla kullanılacak.

KTTO tarafından Covid-19 salgının etkilediği eğitim olanaklarını artırmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler için hesap numaraları:



Türkiye İş Bankası Hesap Numarası: 6801-0275674IBAN: TR43 0006 4000 0016 8010 2756 74Limasol Türk Kooperatif Bankası Hesap Numarası: 10-304-0003324510UBAN: CT75123029100103040003324510(RU/ŞEB)