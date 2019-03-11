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Ktto Başkanı Deniz, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin 8 Mart Etkinliğine Katıldı

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Londra’da faaliyet gösteren İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Londra Wood Green’de bulunan Grand Palace’ta düzenlediği etkinliğe katıldı.

Ktto Başkanı Deniz, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin 8 Mart Etkinliğine Katıldı

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Londra’da faaliyet gösteren İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Londra Wood Green’de bulunan Grand Palace’ta düzenlediği etkinliğe katıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 07:51
Ktto Başkanı Deniz, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin 8 Mart Etkinliğine Katıldı


Lefkoşa, 11 Mart 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Londra’da faaliyet gösteren İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Londra Wood Green’de bulunan Grand Palace’ta düzenlediği etkinliğe katıldı.
KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Deniz, yaptığı konuşmada, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
Deniz, ayrıca, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal’e plaket takdim etti.
(DOĞ/HA) FOTOĞRAFLI

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