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Ktto Başkanı Deniz, Fransa Ve Almanya Büyükelçileriyle Görüştü

DENİZ: “KIBRIS SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNMASI, ANCAK SORUN DEVAM EDERKEN DE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ARZUSUNDAYIZ”

Ktto Başkanı Deniz, Fransa Ve Almanya Büyükelçileriyle Görüştü

DENİZ: “KIBRIS SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNMASI, ANCAK SORUN DEVAM EDERKEN DE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ARZUSUNDAYIZ”

21 Şubat 2019 Perşembe 18:19
Ktto Başkanı Deniz, Fransa Ve Almanya Büyükelçileriyle Görüştü

DENİZ: “KIBRIS SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNMASI, ANCAK SORUN DEVAM EDERKEN DE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ARZUSUNDAYIZ”

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in, Fransa Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz ile Almanya Lefkoşa Büyükelçisi Franz Joseph Kremp’le bir araya gelerek Kıbrıs Türk ekonomisi ve Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayla ilgili görüşlerini paylaştı.
Odadan verilen bilgiye göre, Fransa Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz geçtiğimiz günlerde KTTO’yu ziyaret etti. Büyükelçiye Kıbrıs Türk ekonomisi ve Kıbrıs sorunu hakkında bilgi veren Deniz, Almanya Büyükelçiliği’ne yaptığı ziyarette de Almanya Lefkoşa Büyükelçisi Franz Joseph Kremp ile benzer konulara ilişkin görüşlerini paylaştı.
KTTO Başkanı Deniz, “Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, ancak sorun devam ederken de ticari ilişkilerin geliştirilmesi arzusundayız. Bunun için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerimizi ilgili olabilecek bütün devletlerin yetkilileriyle paylaşmaya önem veriyoruz. Bu ziyaret ve görüşmeler devam edecek” açıklamasında bulundu.
(RÇ/FEZ)

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