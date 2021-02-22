KTTO yardım paketlerini Engelsiz Yaşam Evi’ne teslim etti

“Bu zorlu süreçte ‘birlik olmak’ dayanışmanın ilk şartıdır” diyen KTTO yardımlarına her zaman olduğu gibi devam edeceğini belirterek, ihtiyaçlı kişilere yardım etmek isteyen üyelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 0539 103 22 65 telefona başvuru yapmalarını istedi.
“Bu zorlu süreçte ‘birlik olmak’ dayanışmanın ilk şartıdır” diyen KTTO yardımlarına her zaman olduğu gibi devam edeceğini belirterek, ihtiyaçlı kişilere yardım etmek isteyen üyelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 0539 103 22 65 telefona başvuru yapmalarını istedi.