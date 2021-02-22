KTTO yardım paketlerini Engelsiz Yaşam Evi’ne teslim etti

KTTO’dan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla “Bir elden yardım” kampanyası başlattığını hatırlatarak, “Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde, ihtiyaçlı olan herkese el uzatmak en önemli insanlık görevimizdir” dedi.

“Bu zorlu süreçte ‘birlik olmak’ dayanışmanın ilk şartıdır” diyen KTTO yardımlarına her zaman olduğu gibi devam edeceğini belirterek, ihtiyaçlı kişilere yardım etmek isteyen üyelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 0539 103 22 65 telefona başvuru yapmalarını istedi.



