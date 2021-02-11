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KTTO, Uluslararası bilimde kadınlar ve kız çocukları günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı

11 Şubat 2021 Perşembe 12:15
KTTO, Uluslararası bilimde kadınlar ve kız çocukları günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı
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 Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları günü nedeniyle mesaj yayımladı ve  “Daha fazla kadının bilimin her seviyesinde olması, özellikle liderlik etmesi, kız çocuklarımızın olumlu rol modellerinden etkilenmeleri ve bu dallarda ilerlemelerini sağlayacaktır” dedi.
KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada karar organlarının olduğu her yerin kadının yeri olduğu kaydedildi ve bu nedenle bilim ve teknoloji alanlarında da liderlik fırsatlarının eşit şekilde verilmesi gerektiği ifade edildi.

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Birleşmiş Milletler’den alınan verilere göre, küresel olarak bakıldığında bilim dalındaki araştırmacıların %33’ünün kadın olduğu kaydedilen açıklamada, “Pandemi süresinde global olarak ön saflarda sağlık ve sosyal yardım alanlarında çalışanların %70’inin kadın olduğunu fakat ayni veya benzer iş rolleri ve saatlerinde çalışan erkek meslektaşlarından %11 daha az ödendikleri dikkat çekiyor” denildi. 
Global teknoloji verilerine bakıldığında kadınların, iş gücünün sadece %26 ‘sını  tamamladığı belirtilen açıklamada, “Hızla teknolojinin tüm iş dallarında vazgeçilmez olmak üzere yerini alırken, kız çocuklarımıza bu alanlardaki eğitim ve meslek seçimleri için eşit fırsat vermeliyiz. 2021 Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Gününü  kutlarken bilim dallarında küresel faydalar sağlayarak, pandemi süreci dahil tüm zamanlarda global faydaya imza atan tüm kadın bilim insanlarını kutlarız” ifadeleri yer aldı.
 

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Son Güncelleme: 11.02.2021 13:45
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Bilimde Kadınlar Ve Kız çocukları Günü
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