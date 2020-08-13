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KTTO, sosyal güvenlik primleri ile ilgili yeni düzenlemeyi olumlu karşıladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz açıklama yaptı..

13 Ağustos 2020 Perşembe 10:14
KTTO, sosyal güvenlik primleri ile ilgili yeni düzenlemeyi olumlu karşıladı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yaptığı açıklamada, 22 Haziran’da açıklanan  “Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi” içinde yer alan önemli önlemlerden biri olan sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine devlet desteği verilmesi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve yeni düzenlemenin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Sosyal güvenlik primlerinin işletmeler üzerinde oluşturduğu baskıyı azaltarak istihdamın ve işyerlerinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan düzenlemenin ilk şeklinin, uygulamada yarattığı sorunların nedeni ile tam tersi sonuçlar verebilecek duruma geldiğini söyleyen Deniz, “12 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan yeni kararname ile yapılan düzenleme, sosyal güvenlik primlerinin işveren tarafından ödenen bölümünün, 12 ay süreyle devlet tarafından karşılanmasını sağlanmış ve bu sakıncaları ortadan kaldırmıştır. Yeni düzenleme, çalışanların istihdam edilmeye devam ettirilmesini kolaylaştıracak, istihdamın korunmasına ve işyerlerinin devamlılığının sağlanmasına yardımcı olacaktır” dedi.

Deniz, Sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine devlet desteği sağlanması ile ilgili düzenlemeyi bu yeni şekline getirmek için katkı koyanlara teşekkür edip, Covid-19 salgınına ve ekonomik daralmanın yarattığı sorunlara karşı mücadele etmekte kararlı olduklarını vurguladı.

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Son Güncelleme: 13.08.2020 10:21
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ticaret OdasıSosyal Güvenlik PrimleriKtto
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