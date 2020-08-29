KTTO: “Öğrencilerin güvenli şekilde Ada’ya getirilmesi ve yerleştirilmesi için gerekli önlemler alınmalı”

KTTO’dan yapılan açıklamada, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre, 2019’a kıyasla daha çok öğrencinin KKTC’de eğitim alacak olmasının, Covid-19 salgını nedeniyle ciddi olumsuzluklar yaşayan iş insanının, halkın umutlarını arttırdığı ve geleceğe daha güvenle bakmasına vesile olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Üniversitelerimizin bu başarısının, öğrencilere sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir eğitim hizmeti verilerek devam ettirilmesi, halkımızın mutluluğu ve geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, KKTC üniversitelerine yerleştirilmiş olan veya Covid-19 salgını nedeniyle Ada’dan ayrılmış bulunan öğrencilerimizin en güvenli bir şekilde Ada’ya getirilmesi ve yerleştirilmesi için gereken her türlü önlem alınmalı, süreç titizlikle ve ayrıntılı olarak planlanmalıdır” denildi.



