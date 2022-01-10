KTTO: “Ödenemeyecek asgari ücret, pek çok işletmenin sonu olurken işsizliğin de artmasına sebep olacak”

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI’NDAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), işsizliğin ciddi bir tehdit haline geldiği bir ortamda asgari ücretin ödenemez seviyelere yükseltilmesinin, işletmeler için öldürücü olurken çalışanlara da büyük ölçüde zarar vereceği görüşünü belirterek “asgari ücret saptanırken istihdamı korumak ve işletmeleri açık tutmak gerektiğinin de mutlaka dikkate alınmasını” istedi.

Ticaret Odası’ndan yapılan asgari ücretle ilgili yazılı açıklamada, “Salgının ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinde kalan Kıbrıs Türk ekonomisinin canlandırılması için hiçbir önlem alınmazken gündeme gelen yeni asgari ücret tartışmaları tarafımızdan dikkatle izlenmektedir” denildi.

Asgari ücretin, emeği ile geçinenleri etkilediği kadar, bu insanlara ekmek kapısı olan işletmeleri de doğrudan etkilediğine işaret edilen açıklamada, “Salgın ve döviz kurlarındaki dalgalanma da işletmelerimizi etkilemiş ve yaptıkları harcamaları karşılayamaz duruma düşürmüştür. Tam da bu günlerde, asgari ücretin ödenemez seviyelere yükseltilmesi ve hayat pahalılığı oranından çok daha yüksek bir asgari ücret artışının gündeme getirilmesi kabul edilemez” denildi.

Ticaret Odası açıklamasındai İstatistik Kurumu tarafından yıllık yüzde 46 olarak açıklanan hayat pahalılığına karşılık, asgari ücretin Şubat 2021’e göre yüzde 59 oranında yükseltilmek istenmesinin kriz döneminde reel bir artış sağlanması anlamına geldiği kaydedilerek şu görüşlere yer verildi:

“Kaldı ki, işletmelerimizin düşen cirolarına karşılık, artan sabit giderler ve faiz giderleri altında ezilmekte olduğu da herkesin malumudur ve işletmelerimizin bu yükleri karşılayacak gücü olmadığı açıktır. Zaten bu sorunlar istihdam kapasitesinin daralmasına neden olmuş, KKTC’de özel sektörde sosyal sigortalı olarak çalışan ücretli sayısı 2020 yılının Ocak ayına göre %30 oranında azalırken, 2021 yılında işsizlik ödeneği alanların sayısı %13 oranında artmıştır. İşsizliğin ciddi bir tehdit haline geldiği böyle bir ortamda asgari ücretin ödenemez seviyelere yükseltilmesi, işletmeler için öldürücü olurken çalışanlara da büyük ölçüde zarar verecektir.

Asgari ücret saptanırken istihdamı korumak ve işletmeleri açık tutmak gerektiği de mutlaka dikkate alınmalıdır. Ekonomik dengeler bu kadar bozulmuş ve ekonominin geleceği bu kadar belirsiz hale gelmişken işletmelerin yaşamasını tehlikeye atmak emeğini satarak geçinenlere vurulacak en büyük darbe olacaktır. Çalışanların işsizlik girdabına itilmesi ise, ekonomik çarkların daha yavaş dönmesine, işletmelerin daha da küçülmesine ve devletin vergi kaybına uğramasına neden olarak bir ‘yıkım girdabı’ oluşturacak, Kıbrıs Türk halkı ciddi bir felaketle karşı karşıya kalacaktır.”

Açıklamaya, Sosyal Sigortalar Dairesi verilerinden bazı tablolar da eklendi.

2021 yılının Kasım ayında Ücretli sayısı

Tablo 1: Asgari Ücret Değişimi, İşverene Maliyeti ve Sosyal Sigorta Prim Desteği

1 Şubat 2021 1 Eylül 2021 1 Ocak 2022* Brüt Asgari Ücret 4,400 TL 4,970 TL 7,000 TL Brüt Asgari Ücret Artışı 1 Şubat 2021’e göre - %13 %59 İşverene Maliyeti (Minimum) Sosyal sigorta işveren: %11** İhtiyat Sandığı işveren: %4 5,060 TL 5,716 TL 8,050 TL İşverene Maliyet Artışı %15 %13 %41 İşverene Maliyeti (10 asgari ücretli çalışan) 50,600 TL 57,160 TL 80,500 TL İşverene Maliyet Artışı (10 asgari ücretli çalışan) %15 6,670 TL %13 6,560 TL %41 23,340 TL İşveren Prim Desteği Toplamı (10 asgari ücretli çalışan) Şubat 2021’de %100 Eylül 2021 ve Ocak 2022’de %50 4,840 TL 2,734 TL 3,850 TL

*: 1 Ocak 2022 itibariyle brüt asgari ücretin 7,000 TL olması varsayımı

**: İşyeri risk sınıfına göre %24’e kadar yükselmektedir

Tablo 2: Hayat Pahalılığı ve Asgari Ücret Artışı

2020 2021 Hayat pahalılığı (12aylık) %15,03 %46,09 Asgari Ücret Artışı (11 aylık) (Asgari ücretin brüt 7,000 TL olması durumunda, 1 Şubat 2021’e göre) %59

Ocak 2020 Ekim 2020 Ocak 2021 Ekim 2021 Kasım 2021* Sosyal Sigortalara Kayıtlı Özel Sektörede Ücretli Olarak Çalışan Sayısı 106,499 83,483 82,103 81,071 75,886 Azalış Oranı Ocak 2020’ye göre - %22 %23 %24 %29

Tablo 3: Sosyal Sigortalara Kayıtlı Özel Sektörede Ücretli Olarak Çalışan Sayısı

Kaynak: Sosyal Sigortalar Dairesi, 30 Aralık 2021

*: Kasım 2021 verisi 5 Ocak 2022 tarhinde alınmıştır.

Tablo 4: İşsizlik Ödeneği Alan Kişi Sayısı

2020 2021 İşsizlik Ödeneği Alan Kişi Sayısı 1,682 1,898 Artış Oranı - %13

Kaynak: Sosyal Sigortalar Dairesi, 30 Aralık 2021