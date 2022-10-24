KTTO Motorlu Araç Vergileri İle İlgili Düzenlemelerin Açıklanmasını Talep Etti

"Ticari araçların vergi ve fon oranları kaldırılmalı"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) motorlu araçlarla ilgili vergi düzenlemeleri çalışılırken, ticari araçların vergi ve fon oranlarının kaldırılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik ve ticari alanlarda yapılması düşünülen vergi düzenlemelerinin kalıcı ve sürdürülebilir olması için bütünlüklü bir bakış açısı ile çalışılması, veri analizine dayandırılması ve düzenlemeyle amaçlananların ortaya konularak doğru zamanda yürürlüğe konulması gerektiği kaydedildi.

Motorlu araçlarda KDV indirimi yapılacağı söylentilerinin henüz netlik kazanmamasının belirsizliklere neden olduğu ve satışlardaki istikrarı bozma tehlikesi yarattığı belirtilen açıklamada, “Her alanda olduğu gibi motorlu araçlarda vergi düzenlemeleri, söylentilerin uzamasına neden olmadan ve uzun vadeli olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.” denildi.

Motorlu araçlar ile ilgili vergi düzenlemeleri çalışılırken, Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi ticari araçların vergi ve fon oranlarının kaldırılmasının sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, motorlu araçlardaki vergi düzenlemelerinin, ticari araç filolarının yenilenmesine ve işletmelerin verimliliğinin artırılmasına fırsat verecek bu düzenlemeyi de içerecek şekilde en erken zamanda kamuoyu ile paylaşılması talep edildi.