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KTTO, KTSO ve KTOB KIB-TEK’teki toplu iş sözleşmesini eleştirdi

KTTO, KTSO ve KTOB KIB-TEK’teki toplu iş sözleşmesini eleştirdi

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:37
KTTO, KTSO ve KTOB KIB-TEK’teki toplu iş sözleşmesini eleştirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB), ekonomik sorunlara çare bulunamaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek konusunda hiçbir önlem alınmazken, KIB-TEK çalışanları ile imzalanan toplu iş sözleşmesi sonunda kurumun yeni mali yükler altına sokulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

KTTO, KTSO ve KTOB yaptıkları ortak yazılı açıklamada, KIB-TEK çalışanlarının bu kurumdan elde ettikleri menfaatlerin, başka herhangi bir kamu ve özel sektör kuruluşundan elde edilemeyecek kadar yüksek olduğunu ve bunun elektrik fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Açıklamada, bu durumda KIB-TEK’in personel harcamalarını artırmayı değil, azaltmayı düşünmesinin bir zorunluluk olduğu halde, KIB-TEK’in personel giderlerinde sağlanacak tek kuruşluk bir artışın bile kabul edilebilir olmadığı vurgulandı.

Ülkede önemli bir ekonomik darboğaz yaşandığı, Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki dalgalanması durulmuş olmasına karşın, ekonomik sorunların aşılamadığının herkesin malumu olduğuna işaret edilen açıklamada, “Ülkemizdeki elektrik fiyatlarının yüksekliğini ve bunun hane halkının yaşamı ile mal ve hizmet üretimini ciddi şekilde tehdit ettiğini hepimiz yaşayarak görmekteyiz. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz kış aylarında pek çok aile elektrik faturalarını ödeyemeyecek duruma gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bu artışlar değerlendirilirken, KIB-TEK’in her kuruluşun yapması gerektiği gibi yatırımlarını zamanında yapamadığı ve hatta varlığını devam ettirebilmek için sürekli olarak yüksek faiz ile borçlandığına da dikkat çekilen açıklamada, “Bu durumdaki bir kurumun, bu şekilde menfaat dağıtması, elbette kabul edilebilir değildir. Ülkemize ve insanlarımıza elektrik enerjisi sağlamakla görevlendirilmiş olan bu kurumun elde ettiği ayrıcalığı halkımıza karşı kullanmak konusunda hiçbir sınır tanımadığı bu vesile ile bir kez daha kanıtlanmış olmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, KIB-TEK’in personel harcamalarını artırmayı değil, azaltmayı düşünmesinin bir zorunluluk olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, elektrik alanında yapılması gereken reformların ne denli acil olduğunun da bu gelişme ile bir kez daha kanıtlandığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum, bu alanda yapılması gereken reformların ne denli acil olduğunun yeni bir göstergesi olarak değerlendirilmeli; hükümet elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı olanaklarını çeşitlendirmek ve bu alanda mümkün olduğu oranda rekabet sağlamak için gerekli düzenlemeleri acil olarak gündemine almalıdır.”

Son Güncelleme: 06.02.2019 18:51
Anahtar Kelimeler:
KttoKtsoKtobKIBTEK
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