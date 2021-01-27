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KTTO kapanma kararını eleştirdi

KTTO yazılı açıklama yaptı..

27 Ocak 2021 Çarşamba 11:45
KTTO kapanma kararını eleştirdi
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), hükümetin bölgesel kapanma kararının ülke genelinde vaka sayısının düşürülmesine fayda sağlamayacağını belirterek, hükümete almış olduğu kararı gözden geçirerek “kapatacaksa, tüm ülkeyi kapatma” çağrısında bulundu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kısa süreli önlemlerin anlık fayda sağlayabileceğini, ancak halkın sağlığı ve ekonomi için alınacak kararların geleceğe dönük olmasının büyük önem taşımakta olduğunu belirterek, “bir kez daha hükümeti almış olduğu kararı düşünmeye; kaş yapayım derken göz çıkarmadan, derhal tüm ülkeyi kapatmaya çağırıyoruz” dedi.

“ÜLKE ŞU AN BİR KAOS İÇERİSİNDEDİR”
KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin sadece Lefkoşa ve Girne’de kapanma kararı başlatmasının, ülke genelinde vaka sayısının düşürülmesinde “bir anlam ifade etmeyeceğinin aşikâr olduğu” ifade edilerek, şöyle denildi:

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“Bölgesel Kapanma Kararı’nın (Lefkoşa ve Girne) basına düşmesinden sonra birçok vatandaşımız, Gazimağusa ve İskele’ye doğru harekete geçmiş bu bölgelere adeta akın etmişlerdir. Bu akın ileriki günlerde ülke genelinde birçok pozitif vaka olarak bize geri dönecektir. Ülkemiz şu an bir kaos içerisindedir. Yaşanan bu bölge değiştirme eylemi, kaş yapayım derken göz çıkararak, bulaş olmayan bölgeleri de tehlike altına atmıştır. Hükümet buna derhal bir son vermeli, kapatacaksa tüm ülkeyi kapatmalıdır. Bölgesel kapanma uygulanması örneği dünyada da mevcuttur. Birçok uzman, İtalya’da benzer hatanın yapıldığını ve bu ülkede, koronavirüs salgınının aşırı yaygınlaşmasına sebep olduğunu belirtmiştir. Alınan bu kararla ülke olarak şu an bu hatayı yaptığımız apaçık ortadadır.”
Hükümetin, bölgesel kapanma sürecinde, ekonomik olarak Lefkoşa ve Girne’de bulunan özel sektöre hiç bir destek açıklanmadığına da işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Önümüzdeki süreçte de ülke geneline yayılması muhtemel bulaş için ne gibi önlemler almayı düşünmektedir? Zira bu kararı açıklarken vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı bile yapmamış, herkesin bölge değiştirmesine zaman tanımıştır.” 
Ticaret Odası, açıklamasında, “Alelacele alınmış kararları bizi bir adım ileriye götürmez, aksine başladığımız yerden çok daha vahim bir duruma götürür. Bunun sonucunda ülkede önlenemez bir vaka artışından, Lefkoşa ve Girne’de batmış iş yerlerinden, işsiz kalan çalışandan başka bir şey kalmaz! Bu işin doğrusu tüm ülkenin izolesini sağlamak, tüm vatandaşların evlerinde bu süreci geçirmelerini sağlamak için ülke genelinin kapanmasıdır.” dedi.
 

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Son Güncelleme: 27.01.2021 13:03
Anahtar Kelimeler:
Ktto
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