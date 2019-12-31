banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114833
ALTIN
290.887
DOLAR
5.9466
STERLİN
7.8578
EURO
6.6801
Alkollü ve dikkatsiz sürücüler kaza yaptı!
TRAFİK KAZASI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Süpermarketten hırsızlık
İÇKİ HIRSIZLIĞI
Flaş Haber
Süpermarketten hırsızlık
Kapat

KTTO ile EMO arasında elektrikli aletler için iş birliği protokolü

KTTO ile EMO arasında elektrikli aletler için iş birliği protokolü

31 Aralık 2019 Salı 12:20
KTTO ile EMO arasında elektrikli aletler için iş birliği protokolü

PROTOKOLLE ELEKTRİKLİ TAŞINABİLİR EV VE EL ALETLERİNİN KULLANIM AŞAMASINDA GÜVENİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÜLKE STANDARTLARINA UYGUN FİŞ İLE İTHALATININ GERÇEKLEŞMESİ VE SATIŞININ DENETLENMESİ AMAÇLANIYOR

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrikli taşınabilir ev ve el aletlerinin ithalatı ve satışıyla ilgili iş birliği protokolü imzaladı.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer alan törende imzalanan protokole KTTO Başkanı Turgay Deniz ve EMO Başkanı Görkem Çelik imza koydu.

Protokol ile elektrikli taşınabilir ev ve el aletlerinin kullanım aşamasında güvenilirliğinin artırılması için ülke standartlarına uygun fiş ile ithalatının gerçekleşmesi ve satışının denetlenmesi amaçlanıyor.

Protokolde ön görülen yeni düzenleme 1 Mayıs 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.

DENİZ: “UYGULAMANIN HEDEFİ TÜKETİCİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜ KULLANMASI”

banner317
KTTO Başkanı Deniz konuyla ilgili açıklamasında, mevcut düzenlemenin daha uygulanabilir ve daha izlenebilir hale getirilmesi için bu protokolün imzalandığını belirtti ve protokolün en güzel yanının iki Odanın iş birliği sağlayarak hareket etmesi olduğuna işaret etti.

Deniz, “Elektrikli malzeme ithal eden iş insanlarının işlerinde herhangi bir haksız rekabete uğramadan yürütebilecekleri uzlaşı zemininde bir formül bulduk. Bu uygulamanın hedefi tüketicinin güvenli bir şekilde ürünü kullanmasıdır” dedi.

ÇELİK: “DENETİMLER TİCARET DAİRESİ ARACILIĞIYLA YAPILACAK”

EMO Başkanı Çelik, ithal edilen ürünlerin ülke standartlarına uygun olmasının ve tüketicilerin güvenli ürün tüketmesinin önemine değinerek bu konudaki iş birliği hakkında memnuniyetini belirtti.

Çelik, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile sağladığımız bu uzlaşı sonucu denetimleri Ticaret Dairesi aracılığıyla yapacağız. Bu nedenle denetimlerin tam anlamıyla başlaması için 1 Mayıs 2020 tarihini belirledik” ifadelerini kullandı.

Oda başkanları protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi talep edilmesi durumunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na veya KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’na başvuruda bulunulabileceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 31.12.2019 16:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği
LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği
Arter’den hendek açıklaması
Arter’den hendek açıklaması
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’ndan Yeni Yıl Mesajı
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’ndan Yeni Yıl Mesajı
Tatar: “Şu anda erken seçim söz konusu değil...”
Tatar: “Şu anda erken seçim söz konusu değil...”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Başbakanlık’ta yeni yıl tebriği
Başbakanlık’ta yeni yıl tebriği
Taçoy: “2020 değişimin ve gelişimin yılı olacak”
Taçoy: “2020 değişimin ve gelişimin yılı olacak”
Çevre Koruma Dairesi’nde görev değişimi
Çevre Koruma Dairesi’nde görev değişimi
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
CAS’a ait araçlar açık artırma ile satılacak
CAS’a ait araçlar açık artırma ile satılacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim