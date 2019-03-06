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KTTO ICCIA’da temsil edildi

KTTO ICCIA’da temsil edildi

06 Mart 2019 Çarşamba 07:46
KTTO ICCIA’da temsil edildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, üyesi olduğu İslam Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ICCIA) 35’inci Genel Kurulu ve Mısır İş Yatırım Forumu’na katıldı.
 
KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, ICCIA Genel Kurulu ile “Afrika ve Akdeniz İşbirliği” temalı Mısır İş Yatırım Forumu, 3-4 Mart tarihleri arasında, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
   
KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan Engelkıran başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere, Afrika Ticaret Odaları Birliği, Akdeniz Ticaret Odaları Birliği, Arap Ticaret Odaları Birliği ve özel sektör yetkilileri temaslarda bulundu.

MISIR İŞ YATIRIM FORUMU VE AFRİKA-AKDENİZ TİCARET ODALARI BİRLİĞİ TOPLANTISI

KTTO Başkanı Deniz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Engelkıran, “Afrika ve Akdeniz İşbirliği” temalı Mısır İş Yatırım Forumu esnasında; Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ve Afrika Akdeniz Ticaret Odaları Birliği Başkanı Ahmed El Wakil, İslam Ticaret Odası ve İslam Bankacılar Birliği Başkanı Sheikh Saleh Kamel, TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkan Yardımcısı (Eurochambers) Rifat Hisarcıklıoğlu ve Arap Ticaret Odaları Birliği Başkanı Mohamed Abdo Said ile bire bir görüşme yaptı.
   
Etkinlikte gerçekleştirilen temaslarda KTTO heyeti, Kıbrıs Türk iş dünyası ile Afrika, Arap ve İslam ülkeleri arasında gerçekleşen ticaretin kapsamını artırmak ve bağlantıları güçlendirmek adına nitelikli görüşmeler gerçekleştirdi. KTTO temasları çerçevesinde özellikle Afrika, Orta Doğu ve İslam ülkelerinin ticaret, enerji, altyapı, enterkonnekte ve inovasyon konularında önemli bilgiler edindi. 
   
Oda Başkanı Deniz, temaslarda Kıbrıs Türk iş dünyası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yatırım ortamı ile ilgili sektörel, iş potansiyeli ve önemli detayları diğer yetkililerle paylaştı.
KTTO Başkanı, Türk-Afrika Müşterek Odası Başkanlar Toplantısı’na, Afrika Akdeniz Ticaret Odaları Birliği kuruluş toplantısı ve açılış resepsiyonuna da katıldı.

İSLAM TİCARET SANAYİ VE TARIM ODASI 35. GENEL KURUL TOPLANTISI

Oda Başkanı Turgay Deniz, ICCIA 35.Genel Kurulu’nda ise; ICCIA Başkanı Şeyh Saleh, TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı ve Eurochambers Başkan Yardımcısı Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil, Ürdün Ticaret Odası Başkanı Nael Kabariti, ICCIA Genel Sekreteri Yusuf Hassan Khalawi ile görüştü.

Pakistan, Sudan, Somali, Ürdün, Kenya, Mısır, Kuveyt, Umman, Gine ve Suudi Arabistan ticaret odaları ile de teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirildi.
  
KTTO’nun açıklamasına göre, KKTC’ye büyük bir sempati duyduğunu belirten ICCIA Başkanı Şeyh Saleh, KTTO Başkanı Deniz’i Genel Kurul’da görmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.
   
Saleh’in KKTC’ye gösterdiği ilgiye ve olumlu mesajlarına teşekkür eden Deniz, KKTC’nin İslam ülkeleri ile sınırlı olan ticaretinin artırılması gerektiğini vurguladı. Deniz ayrıca, İslam Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden, KKTC ile iş temasları ile ekonomik ilişki kurmalarını istedi.


 

Son Güncelleme: 06.03.2019 10:50
Anahtar Kelimeler:
Ktto Iccia
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