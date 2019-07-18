KTTO heyeti, Sağlık Bakanı Pilli'yi ziyaret etti

PİLLİ: “EKİBİMLE YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK. BU DÖNEMDE SAĞLIĞIN İLERİYE TAŞINMASI İÇİN KARARLIYIZ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.

“Sağlık hepimiz için önemli dolayısı ile sağlıkta mevcut durumun daha iyiye gitmesi gerekiyor” diyen Bakan Pilli, “Ekibimle yol haritamızı belirlemiş bulunmaktayız. Bu dönemde sağlığın ileriye taşınması için kararlıyız. Sivil Toplum Örgütleri ile de görüş alışverişinde bulunmak karşılıklı görüş alışverişi yapmak bizler için önem arz ediyor” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, yeni görevinde başarılar dilmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı nezdinde, iş inşalarının gündeminde olan ve çözüm bekledikleri bazı konuları da bu vesile ile aktaracaklarını ifade etti.