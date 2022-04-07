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KTTO heyeti Ankara’da temaslar yapıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan (KTTO’dan) bir heyet, Ankara’da, Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili temaslarda bulunuyor.

07 Nisan 2022 Perşembe 19:00
KTTO heyeti Ankara’da temaslar yapıyor

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KTTO’dan verilen bilgiye göre, Oda Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyet, Türkiye Ticaret Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ticareti ve iş ilişkilerini geliştirmeye ve sorunların çözümlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirildi.

KTTO heyeti, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Avşarata, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu ile de bir araya gelecek.

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Son Güncelleme: 08.04.2022 01:53
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