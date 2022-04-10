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KTTO heyeti Ankara temaslarını tamamladı

KTTO BAŞKANI DENİZ:  “DOSTLUK TAZELEDİK; BİRLİKTE ÇALIŞMA İSTEĞİNİ TEYİT ETTİK”

10 Nisan 2022 Pazar 12:30
KTTO heyeti Ankara temaslarını tamamladı

Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, 2 gün süren Ankara ziyaretini tamamladı.
Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçekleşen toplantıda ve TOBB Başkanı M. Rifat Hısarcıklıoğlu’nun heyet onuruna düzenlendiği iftar yemeği sırasında KKTC’deki ekonomik duruma ve sorunların çözümüne dair görüşler paylaşıldı; yapılan konuşmalarda, Türkiye-KKTC ilişkileri de değerlendirildi. 
TOBB’da düzenlenen toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Afşarata da katıldı.

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KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde yaptığı konuşmada, Covid-19 pandemisinin KKTC ekonomisine etkilerini değerlendirerek, özellikle kamu reformu ve e-devlet dönüşümünün ne kadar gerekli ve geç kalmış olduğunun bu süreçte daha iyi anlaşıldığını belirtti. Deniz, bundan sonraki süreçte bu konudaki çalışmaların ihmal edilmemesi gerektiğini ve bu çalışmalara Türkiye’nin vereceği desteğin hayati önemde olduğunu vurguladı.
KTTO heyeti temasların ardından Ankara’dan ayrılırken Deniz, iki günlük temaslar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Türkiye’nin bizim için ne denli önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu değerlendirmeyi bir kez daha yapmak; KKTC’nin sorunları ve çıkış yolları konusundaki görüşlerimizi paylaşma olanağı bulduk. Ama her şeyden önemlisi, dostluklarımızı tazeledik; birlikte çalışma isteğini teyit ettik.”
 

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Son Güncelleme: 10.04.2022 18:32
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