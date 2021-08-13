banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
132'si yerel 144 pozitif vaka
132'si yerel 144 pozitif vaka
banner376

KTTO'dan üyelerine sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısı

KTTO yazılı açıklama yaptı..

13 Ağustos 2021 Cuma 14:15
KTTO'dan üyelerine sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısı

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını süresince özel sektörde işletmelerinde istihdamı korumak amacıyla sağlanan Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin Temmuz ayında sona erdiğine dikkat çekilerek, Oda tarafından yapılan ısrarlı girişimlere karşın, bu desteğin sürdürülmesi konusunda hükümetin tutumunun olumsuz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin devam ettirilmemesi halinde; istihdamın azalmasına, işsizliğin artmasına, Sosyal Sigortalar prim ödemelerinin azalmasına, işsizlik ödeneği yükümlülüğünün artmasına, iş yerlerinin kapanmasına ve daha başka ekonomik ve sosyal sorunlara yol açacağının aşikâr olduğu kaydedildi.

Hükümet tarafından bu desteğin sürdürülmesi için ileri sürülen “kaynak yoktur” gerekçesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kaynağın bulunmaması halinde doğacak ekonomik ve sosyal sorunları gidermek için çok daha büyük kaynaklara ihtiyaç duyulacağı açıktır ve hükümet de bu gerçeği görmemezlikten gelmektedir.

banner341
Bütün bu sorunlar hükümete anlatılmaya çalışılmış ancak hükümet bunları dikkate almamakta direnmiş ve bizleri, çalışanlarımızı işten durdurmak ya da sosyal sigorta primlerini ödememek seçenekleri ile karşı karşıya bırakmıştır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak üyelerimizi, çalışanlarını değil, sosyal sigorta primlerini ödemeyi durdurmaya çağırıyoruz.”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bu konudaki girişim ve çalışmalarını devam ettirmekte kararlı olduğu belirtilen açıklamada, “Hükümet, kendi ödemelerini yapacak kaynakları oluşturmaya devam edebilmek istiyorsa, iş dünyasının sesine de kulak vermek zorundadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, gerekli uyarıları yapmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. 

Hükümet gerekli desteği sağlamadığı sürece, Sosyal Sigorta prim ödemelerini ödeyemeyiz ve ödemeyeceğiz” denildi.

banner360
Son Güncelleme: 13.08.2021 14:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “Azerbaycan ile turizmde işbirliği yapılacak”
Ataoğlu: “Azerbaycan ile turizmde işbirliği yapılacak”
Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!
Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!
Kamusen’den Kayral’a veda ziyareti
Kamusen’den Kayral’a veda ziyareti
Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”
Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”
Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı
Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı
Arıklı, Akdeniz'i kabul etti
Arıklı, Akdeniz'i kabul etti
BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı
BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı
Karpaz’daki hür eşeklerin güvenlik ve bakım çalışmaları sürüyor
Karpaz’daki hür eşeklerin güvenlik ve bakım çalışmaları sürüyor
KKTC’den Türkiye’deki yangın bölgesinde konut yapımı için kampanya
KKTC’den Türkiye’deki yangın bölgesinde konut yapımı için kampanya
CTP: “Siyasi istikrar, güvenlik ve refah sunan yegane çözüm modeli federasyondur”
CTP: “Siyasi istikrar, güvenlik ve refah sunan yegane çözüm modeli federasyondur”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim