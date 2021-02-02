KTTO'dan öneriler

KTTO Başkanı Turgay Deniz telefonla katıldığı "Manşet Artı" programında, açıklanması beklenen ekonomik pakete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu..

Hükümete öneriler sunduklarını anımsatan Deniz şöyle konuştu:

" Salgın başladığından beri en fazla vaka yaşanan dönemdeyiz. Görülen odur ki bir süre daha açılıp kapanacağız. Aşılanma ile kapanmaların önüne geçebiliriz. Aşılamayı çözemezsek, açılıp kapanmalarla geçici sürelerle bu salgının üstesinden gelemeyiz. Türkiye'den aşılar geliyor. Bu aşıların artması lazım. Hızlı bir şekilde aşılamanın tamamlanması için kamu bankasından kredi alarak özel sektöre parayla satarak aşıya kaynak yaratabiliriz. Dışa bağımlı bir ülkede yaşıyoruz. Aşılamalarla bağışıklığı güçlendirip, aşı yapanların gelmesiyle de ekonominin çarklarını döndürebiliriz. Ekonomik paketle ilgili önerilerimiz var. Doğru kişilere doğru zamanda yardımın ulaşması önemlidir. Sigorta yatırımı yapmayan 7 bin kişiye yardım yapılmalıdır. Kapanma sürecinde kesilen çekler, taksitler, kiralar, sosyal sigorta ihtiyat sandığı ödemeleri var. Bu ödemelerin yapılandırılmasıyla ilgili çalışma yapılmalı. Devlet ödemelerde damga pulu almayabilir"