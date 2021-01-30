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KTTO'dan açıklama

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), birlik ve beraberlik içerisinde olunması, var olan kaynakların paylaşılması gerektiğini belirtti.

30 Ocak 2021 Cumartesi 10:45
KTTO'dan açıklama
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KTTO’dan yapılan açıklamada, KTTO Yönetim Kurulu üyesi Ali Başman’ın katıldığı bir TV programındaki söylemlerinin çarpıtılarak, özellikle sosyal medya üzerinden kendisine saldırı yapılmaya başlandığı ifade edilerek, “Böyle bir zamanda birbirimize saldırmak yerine, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamız gerekmektedir. Özel sektörü kamunun düşmanı olarak göstermek, söylenenleri çarpıtmak bizleri bir adım öteye götürmeyecektir” denildi.
İfade edilmek istenenin; kıt olan kaynakları herkesin bölüşmesi gerektiği olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Burada Sayın Başman şahsı için değil tüm çalışan emekçi insanımız için konuşmuştur. Bizler her zaman elimizi taşın altına koyan iş insanlarıyız. Tüm özel sektör çalışanları, kamu çalışanları gibi vergilerini ve sigorta primlerini  ödemektedir. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirmekten asla taviz vermemektedir. Devletimizin ekonomik durumu açıkça ortadadır. Mevcut kaynakların kamu ve özele yeterince yardımcı olamayacağı aşikardır. Mağdur olan her zaman özel sektör çalışanıdır. Devlet  çalışmayan özel sektör çalışanlarına destek olmamaktadır.  Kimsenin, birinin cebinde gözü yoktur. Herkes evine ekmek götürme derdindedir. Böyle bir zamanda birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, var olan kaynaklarımızı paylaşmamız gerekmektedir.”
Salgının başladığı günlerden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu malzemelerin sağlanmasına gerek odanin gerekse üyelerin  katkı koyduğu ve buna devam ettiği kaydedeilen açıklamada, “Bunu yaparken  'var olan kaynaklar, tüm toplum için kullanılmalıdır' düşüncesinden hareket etmektedir. KTTO bugünlerde kapanmanın devam etmesi halinde gıda desteği ve elzem olan aşı tedariği ile ilgili araştırma ve çalışma yapmaktadır. Çünkü biliyoruz ki , bu salgından toplum olarak elde olanı paylaşarak çıkabiliriz” denildi.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Değerli iş insanımız Ali Başman’ın söylemlerinde de gerçek dışı bir şey yoktur. Kendisi dürüst ve çalışanını her zaman koruyan bir iş adamıdır. Sözlerinin yanlış yöne çekilmeye çalışılması bizleri üzmüştür. Bir kez daha tekrarlıyoruz ki bizler taşın altına elini koymaktan çekinmeyen insanlarız. Gaylemiz toplumun tüm fertlerinin, paylaşarak ve dayanaşarak bu zor günleri başarı ile atlatmasıdır.”

 

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Son Güncelleme: 30.01.2021 12:28
Anahtar Kelimeler:
Ktto
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