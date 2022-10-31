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KTTO, Çalışma İzinleri Konusunda Protokol İmzaladı

31 Ekim 2022 Pazartesi 17:30
KTTO, Çalışma İzinleri Konusunda Protokol İmzaladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, üyelerine finansal olarak yenilikçi, çağdaş, hızlı ve düşük maliyetli finansal hizmetler sunulması ve yeni iş modelleri yaratılması amacıyla Albank ve Dormen Bilişim arasında protokol imzaladı.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, protokolle, çalışma İzinleri için oluşturulan projede KTTO için oluşturacak online hizmetlerin ödemelerinde ve üye aidatlarının tahsilatında "know how" desteği verilecek ve projelerde finansal hizmetlerde çözüm ortağı olunacak.

Oda ayrıca ödemelerin QR KOD ile, link veya kurumların web sayfasından ONLİNE yapılması için gerekli teknolojik ve finansal alt yapının oluşturulması hususunda çalışacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında 8 Ağustos 2022 tarihinde Yabancı Çalışma İzin işlemleri ile ilgili imzalanan protokole göre; Yabancı Uyruklu İşçi İstihdam Başvurusu, Ön İzin İşlemleri ile Çalışma İzni ve Çalışma İzni Uzatma Başvuruları üye işverenler adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanmakta, Bakanlığın ilgili merkezine sunulmakta ve süreç Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından takip edilerek sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, KTTO Üyeleri banka teminat mektubu düzenlemeden çalışma izni işlemlerini gerçekleştirebilmekte.

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Son Güncelleme: 01.11.2022 01:39
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