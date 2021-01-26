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KTTO: “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına yapılan müdahale kabul edilemez”

KTTO Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaptı..

26 Ocak 2021 Salı 15:13
KTTO: “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına yapılan müdahale kabul edilemez”
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KTTO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

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"45/2018 sayılı Bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesinin kararları, ülkedeki Covid -19 hasta sayısı, dağılımı, temaslı sayısı ve hastane olanakları göz önüne alınarak alınmış kararlardır. Ülkemiz pandemi gerçeklerine dayanan bilimsel ve halk sağlığını koruma amaçlı bu kararların Bakanlar Kurulu tarafından “revize” edilmesi veya uygulanmaması hukuka aykırıdır. Ekonomik gerekçeler ileri sürülerek yapılan bu müdahale Covid-19 hasta sayısının artışına ve sağlık sisteminin çökmesine neden olabilir. Bakanlar kuruluna çağrımız, “Hukuk ve bilimin gösterdiği yolda gidilmesi” ve komitenin kararlarının ivedi uygulanmasıdır. Önce SAĞLIK

KIBRIS TÜRK TABİBLERİ ODASI YÖNETİM KURULU"

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Anahtar Kelimeler:
KttoBulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararları
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