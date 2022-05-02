KTTO: “Bayramın, siyasiler arasında yapıcı bir diyalogun başlamasına vesile olmasını dileriz”

KTTO yayımladığı bayram mesajında, Kıbrıs Türk siyasi yaşamının halkın sorunlarının çözümlenmesine öncülük eden bir yapıya bürünebilmesinin temel zorunluluk olduğunu belirterek, “ Bunun için alınması gereken anayasal ve yasal önlemler olduğu kadar, siyasi liderlerin tavırlarının ve partilerimizin politik tutumlarının yaşananlar ışığında yeniden şekillendirilmesi de kaçınılmazdır” dedi.
KTTO mesajında şu ifadeleri kullandı:
Siyasi kadrolar kendi siyasi geleceklerinden daha çok, halkın sorunlarının çözümüne odaklanırlarsa yaşanmakta olan siyasi sorunların çözümlenmesinin veya Kıbrıs Türk demokrasisini bu esaslar üzerinde şekillendirmenin zor olmayacağına inanıyoruz. Yaşanan bunca soruna karşın, siyasi liderlerimizin bir araya gelerek esaslı bir diyalog süreci başlatmamış olmalarını ise üzüntü ve endişe ile karşılıyoruz.
Halkımızın bayramını bu duygu ve düşünceler ile kutlar, bayramın özellikle siyasiler arasında yeni ve yapıcı bir diyaloğun başlamasına vesile olmasını dileriz.”