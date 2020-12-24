KTTO Başkanı Deniz, BRTK’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

KTTO BAŞKANI DENİZ, BRTK’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

BRTK’NIN 57. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 25 Aralık 1963 tarihinde, yokluklar içinde bir avuç Mücahitin olağanüstü gayretleri ile ses veren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 57. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Deniz, BRTK’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, o zor günlerde Kıbrıs Türkü’nün hayati gereksinimini saptayan ve gereğini yapan fedakâr mücahitleri saygı ile selamlayarak, hayatta olmayanları rahmetle andı.

Deniz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“BRTK’nın 57. kuruluş̧ yıldönümünü kutlar, değerli tüm basın çalışanlarınızı tebrik eder, şahsım ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası adına başarılı yayıncılık faaliyetlerinizin devamını dilerim.”