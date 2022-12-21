banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Rüzgarı Estirdi
Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Rüzgarı...
Dışişleri Bakanlığı yeni Maria Skoullou açıklaması
Dışişleri Bakanlığı yeni Maria Skoullou...
Dünya'daki suyun yaşı belirlendi
Dünya'daki suyun yaşı belirlendi
Serin ve nemli hava etkili olacak…
Serin ve nemli hava etkili...
KKTC'de bir haftada 154 pozitif vaka
KKTC'de bir haftada 154 pozitif...
banner404

KTTO: “Asgari ücret artışı makul olmalı, istihdamı koruyucu tedbirler devam ettirilmelidir”

21 Aralık 2022 Çarşamba 19:35
KTTO: “Asgari ücret artışı makul olmalı, istihdamı koruyucu tedbirler devam ettirilmelidir”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), asgari ücret artışının makul olması ve istihdamı koruyucu tedbirlerin devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ticaret Odası tarafından, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesi asgari ücret artışı ile ilgili yapılan açıklamada,  asgari ücretin, emeği ile geçinenlerin yaşam koşulları üzerindeki etkileri ile birlikte, işletmelerin devamlılığı ve istihdamın korunmasına olan etkileri de mutlaka dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Asgari ücrete makul bir artış yapılırken istihdamı koruyucu önlemlerin de devam ettirilmesi, asgari ücret artışının çalışma yaşamına yapabileceği olumsuz etkilerini azaltacak, çarşımızdaki canlılığın devam etmesine katkıda bulunacaktır” denildi.

- “Asgari ücret tartışmalarının yerel seçimler arifesine gelmesi, gereğinden fazla politize edilmesi tehlikesini taşımaktadır”

Ülkede sistem gereği her yıl yaşanan asgari ücret tartışmalarının bu yıl yerel seçimler arifesine geldiği, o nedenle tartışmalarının gereğinden fazla politize edilmesi tehlikesini taşıdığı aktarılan açıklamada, asgari ücretin kendi başına çalışma ve yaşam koşullarını belirlemediğini, bu koşulların pek çok faktörden etkilendiği hatırlatıldı.

İstihdamı koruma konusunda bugüne kadar geliştirilen en etkili önlem olan sosyal sigorta prim desteğinin devam ettirilmesinin bir gereklilik değil bir zorunluluk olarak görülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Emekçilerin yaşam koşulları, asgari ücretin ne olduğu kadar, işsizliğin hangi boyutlarda olduğu, işletmelerin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığı ve tüketim malzemesi fiyatlarının ne olduğu ile de yakından ilgili olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu nedenle emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirme amacında olanlara asgari ücretin yükseltilmesi kadar fiyat seviyesinin yükselmemesi ve KKTC’de istihdam kapasitesinin artırılması için alınması gereken önlemler üzerinde de çalışmayı önermek zorundayız.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesi KKTC’ye geldi
Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesi KKTC’ye geldi
Trafiğe kapalı yol
Trafiğe kapalı yol
Şehitler Güzelyurt’ta anıldı
Şehitler Güzelyurt’ta anıldı
Hasan Yılmaz Işık: “İnsan hakları ihlali olarak tepki gösterilmesi manidar”
Hasan Yılmaz Işık: “İnsan hakları ihlali olarak tepki gösterilmesi manidar”
YÖDAK Üyeleri: Avcı dokunulmaz değildir!
YÖDAK Üyeleri: Avcı dokunulmaz değildir!
Batı bölgesi kaynıyor
Batı bölgesi kaynıyor
Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Rüzgarı Estirdi
Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Rüzgarı Estirdi
Hablemitoğlu suikastı davası terör mahkemesinde görülecek
Hablemitoğlu suikastı davası terör mahkemesinde görülecek
Dışişleri Bakanlığı yeni Maria Skoullou açıklaması
Dışişleri Bakanlığı yeni Maria Skoullou açıklaması
Dünya'daki suyun yaşı belirlendi
Dünya'daki suyun yaşı belirlendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim