banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
Açılma kararı siyasi intihar olur
Açılma kararı siyasi intihar olur
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik olabilir!
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik...
Statükoya mahkûm muyuz?
Statükoya mahkûm muyuz?
banner376

KTTO: “Aç-kapa yöntemiye hem özel sektörü, hem de kamu maliyesini batırdık”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Hükümet ve üst bürokrasi içindeki görüş farklılıkları ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan tartışmaların etkinlik kuramayan ve gelişmeleri yönetemeyen bir salgın yönetiminin ortaya çıkmasına neden olduğunu savundu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 20:30
KTTO: “Aç-kapa yöntemiye hem özel sektörü, hem de kamu maliyesini batırdık”
banner337
banner351

KTTO’dan yapılan açıklamada, “İki haftadan beri devam eden ‘kapalılık durumunun’ nasıl devam ettirilebileceği veya ettirilmesi halinde neler olabileceği belirsizdir. Kapalılık durumunun bilimsel çalışmalara uygun olarak değil ama kamu maliyesinin para toplamasına imkan sağlamak amacıyla yumuşatılması, salgının yeniden ivme kazanmasına ve yakın bir gelecekte yeniden kapanmamıza zemin hazırlayacaktır” dedi.

“Bugüne kadar bilimselliğe dayanmayan bir şeklinde sürdürülen ‘aç-kapa’ yönetmi, özel sektörü yok olma noktasına getirdiği gibi kamu maliyesini de yok etmiş ve ciddi şekilde borçlanmadan yükümlülüklerini yerine getiremez duruma düşürmüştür” denilen açıklamada, “ Varolan kaynakları da tüketen bu sistemin, yakın gelecekte hem özel sektör, hem de kamu sektörü için çok daha yıkıcı sonuçlara neden olacağı ise aşikardır. Özel sektör artık ‘ne zaman ve nasıl açılacağı belli olmayacak şekilde kapanma’ seçeneği ile karşı karşıyadır. Kamu maliyesi, bu ay borçlanarak maaş ödemeyi başarsa bile gelecek ay bunu da yapamaz durumda olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

banner341
Açıklamada şöyle denildi:

“Bu durumda yapılması gerekenler bellidir: Ekonomik sektörlerin ve iş yerlerinin çalışma kuralları titizlikle belirlenmeli; ekonomik hayat bu kriterler çerçevesinde çalıştırılmalı; kamu bu kriterlerin uygulanıp uygulanmadığını etkin bir şekilde denetlemelidir. Bu görevin yerine getirilebilmesi için kamu yönetiminde düzenleme yapılmalı, bugün için ihtiyaç duymadığımız görevlerde çalışan kamu görevlileri salgın yönetiminin emrine verilmelidir.

Salgının kontrol altına alınabilmesi ve bu arada işyerlerinin ayakta tutulabilmesi için yukarıda çerçevesi çizilen önlemlerin alınması ve çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır. Bu aşamadan sonra ya salgını ve ekonomik hayatın vazgeçilmezliğini ciddiye alacak ya da topyekün iflas, açlık ve sağlık dahil kamusal hizmetlerin tam anlamı çöküşü gibi çok daha vahim sonuçlar ile karşı karşıya kalacağız.”

banner360
Son Güncelleme: 13.02.2021 22:14
Anahtar Kelimeler:
Ktto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Kumser Skylap tutuklandı !
Mehmet Kumser Skylap tutuklandı !
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı tüm kararlar açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı tüm kararlar açıklandı
Gazimağusa Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
Gazimağusa Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
KKTC'nin son 24 saatlik covid-19 raporu!
KKTC'nin son 24 saatlik covid-19 raporu!
İşte Bakanlar Kurulu'nun yeni kararları!
İşte Bakanlar Kurulu'nun yeni kararları!
Cumhurbaşkanı Tatar gazetecilerle video konferansa katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar gazetecilerle video konferansa katıldı
Emekli Polisler Derneği polis sayısının arttırılmasını istiyor
Emekli Polisler Derneği polis sayısının arttırılmasını istiyor
LTB 8 işyerini kapattı, 9 işyerine para cezası kesti
LTB 8 işyerini kapattı, 9 işyerine para cezası kesti
YDP zor günlerde halkın yanında
YDP zor günlerde halkın yanında
Özersay: “İki devletli çözüm istiyoruz demek yeterli değil"
Özersay: “İki devletli çözüm istiyoruz demek yeterli değil"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim