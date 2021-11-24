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KTTO: “2022 yılı bütçesi gerçekçi değildir ve sadece belirsizlik üretecektir”

24 Kasım 2021 Çarşamba 19:45
KTTO: “2022 yılı bütçesi gerçekçi değildir ve sadece belirsizlik üretecektir”

“EKONOMİK SORUNLARLA MÜCADELE ETMENIN TEK YOLU, TURIZM, YÜKSEKÖĞRETIM VE GAYRIMENKUL SEKTÖRLERIMIZE KAMUSAL KAYNAKLARLA DESTEK OLMAKTIR” 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 2022 yılı bütçesinin öngörülemezliği artıracağı görüşünü belirtti.
Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, Meclis Genel Kurulunda  görüşülmekte olan 2022 yılı bütçe yasa tasarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
“2022 yılı bütçe yasa tasarısı, KKTC’de siyasetin ve kamu yönetiminin ülke gerçeklerine uygun davranışlar sergilemediğinin yeni bir kanıtını oluşturuyor” denilen açıklamada, “Gerek Kovid-19 salgını, gerekse son haftalarda yaşanan döviz kurları krizi, KKTC ekonomisinin ciddi tehditler altında olduğunu yeterince kanıtladığı halde, 2022 yılı bütçesi ekonomiden çekilecek olan bütün kaynağın ve alınabilecek bütün borçların maaş nitelikli harcamalar için kullanılmasını öngörmekte; bu haliyle ’tam bir israf bütçesi’ olarak nitelendirilmeyi hak etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şu görüşler ifade edildi:
“Kıbrıs Türk ekonomisi, dış talebe bağımlı bir ekonomidir. Erişebildiğimiz ekonomik seviye, turizm, gayrımenkul ve yükseköğretim gelirleri ile ayakta durmaktadır. Ekonomik kriz, bu sektörlerden elde ettiğimiz gelirlerin Kovid-19 salgını nedeniyle yetersizliğe ve belirsizliğe sürüklenmiş olmasından kaynaklanmakta; döviz kurları krizi belirsizliği besleyerek krizi derinleştirmektedir. Bu durumda KKTC yönetiminin yapması gereken şeyin, elimizde var olan kaynakları ve borçlanma olanaklarını dış talebi canlı tutmak için harcamak olduğu açıkça ortadayken siyasetçilerimiz ve üst düzey kamu yöneticilerimiz, bu kaynakları kendilerinin de aralarında olduğu kamu görevlilerinin maaşları için harcamakta bir sakınca görmemektedirler. 
Bugünlerde KKTC Meclisi’nde görüşülmekte olan 2022 yılı bütçesi, bu tutumun kağıt üstüne dökülmüş halini yansıtmakta ve KKTC kamu yönetiminin kriz ile mücadele etmeye niyeti olmadığını, yoksul kesimleri, özel sektör işletmelerini ve çalışanlarını krize kurban edeceğinin yeni bir kanıtını oluşturmaktadır. 

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Kaldı ki, 12.7 milyar TL’lik gider öngörüsüne karşılık 11.2 milyar TL’lik gelir ve 1.5 milyar TL’lik açık öngörüsü ile KKTC bütçesi, uygulanabilir bir bütçe olmadığını ve kendi başına bir “belirsizlik kaynağı” olacağını yine kendisi kanıtlamaktadır. Maliye Bakanı Sayın Dursun Oğuz’un Meclis kürsünden yaptığı konuşmalar da ne yazık ki bu doğrultudadır.
Bu durumda, niye gerçekçi bir bütçe yapmadığımızı sormak gerekiyor. KKTC gerçeklerini yansıtmayan, bize sorundan başka birşey getirmeyeceği açık olan böyle bir bütçe yapısından uzaklaşmak ve yapılması gerekenleri yapmak için daha ne olması gerekiyor?”

“GÖZ GÖRE GÖRE UÇURUMA DOĞRU SÜRÜKLENIYORUZ”
“Göz göre göre uçuruma doğru sürükleniyoruz. 2022 yılı bütçesi gerçekçi değildir ve sadece belirsizlik üretecektir. Belirsizlik ve öngörülememezlik ekonomik aktivitelerin durmasına, 2022 yılının çok kötü koşullarda yaşanmasına neden olacaktır” ifadelerinin kullanıldığı KTTO açıklamasında, şu görüşler de paylaşıldı:
“Siyaset kurumuna düşen görev, zorlukları görmezlikten gelmek değil; gerçekçi olmak ve yapılabileceklerin en iyisini yapmaktır. 2022 yılı bütçesinin “mümkün olduğunca maaş ödeyebilmek, kaynakların tükendiği yerde de gemiyi terk etmek” anlayışı ile hazırlandığını görmek için çok üzücü ve hepimizi ümitsizliğe sevk eden bir durumdur. 
Ekonomik sorunlarla mücadele etmenin tek yolu, turizm, yükseköğretim ve gayrımenkul sektörlerimize kamusal kaynaklarla destek olmaktır. 
Umutlu olabilmek, işlerimize sarılabilmek için bu gerçekleri gören ve yansıtan bir bütçeye ihtiyacımız vardır.”
 

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Son Güncelleme: 24.11.2021 23:15
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