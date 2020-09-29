KTTMMOB Heyeti DAÜ’yü Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, beraberindeki heyetle Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.
DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette iki kurum arasındaki iş birliği görüşüldü.
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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, KTMMOB’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) altyapısının geliştirilmesinde ve teknik konularda en önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.
Hocanın, KTMMOB Başkanı Seran Aysal’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano hediye etti.