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KTTMMOB Heyeti DAÜ’yü Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, beraberindeki heyetle  Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. 

29 Eylül 2020 Salı 16:32
KTTMMOB Heyeti DAÜ’yü Ziyaret Etti
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 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, beraberindeki heyetle  Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. 

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette iki kurum arasındaki iş birliği görüşüldü.
.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, KTMMOB’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) altyapısının geliştirilmesinde ve teknik konularda en önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirtti. 

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KTMMOB’un bilim ışığında farklı konularda raporlar hazırladığının ve topluma ışık tuttuğunun altını çizen Prof. Dr. Hocanın, “Bugünkü ziyaretin genel amacı kurumlarımız arasında iş birliği yapmaktır. Araştırma, geliştirme, girişimcilik, teknik kapasitenin yükseltilmesi, bilimsel raporlar ve yapılacak olan atılımlarla ilgili çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bu konuda ön aşamayı tamamlayıp, teknik düzeyde çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz” diye konuştu. 

Hocanın, KTMMOB  Başkanı Seran Aysal’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano hediye etti.

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Son Güncelleme: 29.09.2020 16:39
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği
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