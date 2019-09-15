Kttb’de Yarın “doğal Gaz Konusu - Yapmamız Gerekenler” Tartışılacak

Lefkoşa, 15 Eylül 19 : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Sosyal Reform Birliği’nin (OPEK) ortak organizasyonu olan “Doğal Gaz Konusu, Yapmamız Gerekenler” başlıklı açık tartışma yarın akşam gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binasında saat 19.00’da başlayacak etkinlikte açılış konuşmalarını OPEK Genel Sekreteri Theano Kalavana ve KTTB Genel Sekreteri Doç Dr. Düriye Deren Oygar yapacak.
Koordinatörlüğünü gazeteciler Hasan Kahvecioğlu ve Kyriakos Pierides’in yapacağı etkinlikte soru-cevap bölümünün ardından sona erecek.
(RU/FEZ)