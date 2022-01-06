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KTTB Yönetimi Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşüp taleplerini iletti

06 Ocak 2022 Perşembe 19:45
KTTB Yönetimi Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşüp taleplerini iletti

ETKİLİ VE ONAYLI AŞILARLA İLAÇLARIN TEMİNİ, ETKİN DENETİM, YÜKSEK RİSKLİ AKTİVİTELERDE GEREKLİ KISITLAMALARIN YAPILMASI, EKSİK İLAÇLARIN ALINMASI TALEPLER ARASINDA…

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından görüşmeye çağrıldığı, birliğin taleplerinin Tatar’a sunulduğu açıklandı.

COVID-19’a karşı geliştirilmiş etkili ve onaylı aşılarla ilaçların temini, pandemiyle ilgili etkin denetim, yüksek riskli aktivitelerde gerekli kısıtlamaların yapılması, külliye için ayrılan kaynağın eksik ilaçların alınması ve yeni hastaneler için kullanılması, Sağlık Bakanlığı ile kaybolan iletişim zemininin yeniden inşası için Cumhurbaşkanı’nın öncü olması iletilen talepler arasında.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı’na yazılı olarak iletilen talepler şu şekilde:

“Vaka sayılarının hızla artmakta olduğu ve giderek daha çok insanımızın yaşam tehlikesi ve sağlığını kaybetme, işinden ve üretimden, eğitimden uzak kalma riski ile yüzleştiği son günlerde dünyada COVID-19’un tedavisinde ve önlenmesinde etkili ve onaylı ilaçlar ve çocuk yaş grubu için özel aşılar geliştirilmiş ve kullanıma girmiştir. 

İki toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet edenler için COVID-19’a karşı geliştirilmiş etkili ve onaylı aşı ile onaylı ilaçların temini için girişimde bulunması,
Külliye inşası için oluşturulan kaynağın; eksik ilaçların temini için kullanılması, yeni Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin projelendirilmesi, inşası ve cihazları için kullanılması, bu hastanelerin ülkemiz mimar ve mühendisleri tarafından toplum ihtiyaçları gözetilerek projelendirilmesinin sağlanması,

Devlet Hastanesi yapısını değiştirerek özelleştirme anlamına gelen Şehir Hastanesi yapılanmasına geçilmesinin engellenmesi,

Okullarda yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için;  KTTB, KTÖS ve KTOEÖS’ ün bilimsel kaynaklara dayandırılarak hazırladığı Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nun uygulanmasının sağlanması,

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kılavuzunda belirttiği gibi vaka sayıları göz önünde bulundurularak “yüksek riskli aktiviteler” de gerekli kısıtlamaların yapılması,

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Pandeminin başından beri yapılmayan, pandemi koşullarına ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına uygunluk denetimlerinin bir an önce ve etkin bir şekilde yapılmaya başlanması ve gerekli yaptırımların eşit bir şekilde uygulanmasının sağlanması,

Etkin denetim yapılmasının sağlanması için polis ve belediyelere destek olunması,

5-11 yaş aşılaması için uygun aşı temininin sağlanması ve erişilebilir bir şekilde aşılamanın hızla yapılması. Okulların en son kapanacak ve ilk açılacak kurumlar olması gerektiğinin vurgulanması. Okul tedbirlerinin arttırılması için tekli sıra eksiğinin giderilmesi,

Taşımacılıktaki eksikliklerin giderilmesi ve pandemi kurallarına uygun taşımacılığın yapılmasının sağlanması ve etkin denetlenmesi, okullarda öğrenci ve öğretmenlerin COVID-19 hastalığı ile ilgili bilinçlendirilmesine katkı sağlanması için afişler, broşürler hazırlanması,

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda katılma hakkı olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı’na yaptığımız yazılı veya sözel talep ve girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Yasada belirtildiği gibi, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne KTTB’nin katılımının sağlanması,

Seçim nedeniyle siyasi partilerin yaptığı gezilerde pandemi kurallarına uymasının sağlanması ve denetlenmesi,

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenmesi ve hekimlerin iş güvencesiz çalıştırılmasının önüne geçilmesi,

Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere karşı geliştirdiği baskı ve tehdit dilini kullanmasından vazgeçmesinin sağlanması. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hizmet veren dairelerin var olan yasaları görmezden gelen işlemlerinden bir an önce vazgeçmesinin sağlanması,

Sağlık Bakanlığı’nın yazılı ve sözlü her türlü görüşme talebine olumsuz yanıt vermesiyle kaybolan iletişim zemininin saygı çerçevesinde yeniden inşa edilmesinde öncü olunması.”

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Son Güncelleme: 07.01.2022 01:45
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