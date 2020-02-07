KTTB Yeni Koronavirüse Karşı Who Tarafından Hazırlanan Afişleri Türkçeye Çevirdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), yeni koronavirüs (2019-nCoV) konusunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından toplumu bilgilendirmek amacı ile hazırlanan afişleri Türkçeye çevirerek yayına hazırladı.

Afişlerde, koronavirüsle ilgili merak edilen sorulara yanıt veriliyor. Afişlerde, Çin’den mektup veya paket kabul etmenin güvenli olduğu, antibiyotiklerin yeni koronavirüsü önlemekte ve tedavi etmekte etkili olmadığı gibi bilgiler yer alıyor.

