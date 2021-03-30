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KTTB ve KTOEÖS’ten ortak açıklama

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 29 Mart 2021 Pazartesi günü KTOEÖS’ü ziyaret etti,. Yapılan görüşme sonucunda basına ortak bir açıklama yapılması kararı alındı...

30 Mart 2021 Salı 12:38
KTTB ve KTOEÖS’ten ortak açıklama
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KTTB ve KTOEÖS tarafından yapılan ortak açıklama şu şekilde:

"Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 29 Mart 2021 Pazartesi günü KTOEÖS’ü ziyaret etmiştir. Yapılan görüşme sonucunda basına ortak bir açıklama yapılması kararı alınmıştır.

Pandemi ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan tedbir kararları doğrultusunda okullarımızda yüz yüze eğitim öğretime ara verilmiştir.

Çevrimiçi olarak sürdürülmekte olan öğretimin istenilen performansı sağlamadığı, ayrıca yeterli alt yapı ve donanım sağlanamamış olmasından da kaynaklanarak hala çevrimiçi öğretime ulaşamayan öğrenciler bulunduğu bilinmektedir.

Okullarda yüz yüze eğitim öğretimin çocukların gelişimiyle ilgili bilinen olumlu ek katkıları, okulların güvenli ve destekleyici öğrenme ortamları oluşu ve örneğin özel eğitim ihtiyacı olan çocukların öğretmenler tarafından fark edilmesi gibi avantajların yanında ebeveynlerin de çalışma hayatına dönebilmeleri için olanak sağlayacağı gerçeğinden hareketle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yüz yüze eğitim öğretimin yeniden başlaması için gerekli çalışmaların ivedilikle tamamlanması gerektiği düşüncesindedir.

Ülkemizin turizme açılmasının planlanmakta olduğu günümüzde okullarda yüz yüze eğitim öğretimin başlaması için gerekli planlama, eğitim, alt yapı ve donanım hazırlıklarının tamamlanması ve sürdürülebilir yeterlilikte olması çok önemlidir.

Bu çalışmaların ilgili paydaşlarla işbirliği içinde yürütülmesi gereklidir.

Kanıtlar, dünyada sıkı bir şekilde önleme stratejileri uygulayan birçok okulun yüz yüze eğitime güvenli bir şekilde açıldığını ve açık kalabildiğini göstermektedir.

Devletin görevi eğitimi gerekli tüm önlemleri alarak gerçekleştirmektir.

En son bilimsel rehberlerde okullarda yüz yüze eğitim öğretimin sürdürülebilir olması için;

evrensel normlarda ve doğru maske kullanımının,

uygun mesafenin korunmasının,

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yeterli havalandırma sağlanmasının

hijyen kurallarına eksiksiz ve tam olarak uyulmasının kilit önemde olduğu vurgulanmaktadır.

Bunların yanı sıra;

bulaşı ve salgınları sınırlandırmak için SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan bireyleri belirlemeye yönelik testler yapılmasının,

öğretmenler ve eğitim personeli için mümkün olan en kısa sürede aşılamanın,

okullarda ek COVID-19 koruma katmanları sağlayacağı da yine rehberlerde belirtilmektedir.

Ayrıca olası pozitif vaka saptanması durumunda izlenecek temaslı takip protokolünün belirlenmesi ve ilgili taraflara yeterli bilgilendirme yapılması, hastalık belirtileri gösteren kişilerin okula kabul edilmemesi ve bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılması önemlidir.

Ülkemizde bugüne kadar yapılan aşılamaya esas olarak belirlenen aşı planı sonradan değiştirilmiştir.

Ayrıca halen COVID-19 için risk teşkil eden kronik hastalığı veya tıbbi durumu olan birçok kişi aşı olmayı beklerken genç yaşta, hiçbir sağlık problemi bulunmayan bir takım kişilerin aşılanması toplumda güven sorunu ve tedirginlik yaratmıştır. Okulların açılmasının ve açık kalabilmesinin önemi göz önünde bulundurularak halen beklemekte olan COVID-19 açısından risk oluşturan kronik hastalığı bulunan kişilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından öğretmenlerin aşılanmasının planlanmasının yapılması gerekmektedir.

Bütün sektörlerin açık kalabilmesi için önem arz eden salgının toplumsal yaygınlığını kontrol altında tutmak için bireysel ve toplumsal tedbirlerin uygulanmasını artırmak için gerekli düzenleme ve denetimlerin aksatılmadan yapılması gerektiğine bir kere daha vurgu yapmak isteriz.

Unutulmamalıdır ki 2 doz aşı olmuş kişiler bile virüsle karşılaştıkları takdirde bulaşabilir ve sonrasında da bulaştırabilirler. Bu nedenle aşı olmuş kişilerin de maske-mesafe-hijyen kurallarına ara vermeden uyması çok önemlidir.

Özlem GÜRKUT Tahir GÖKÇEBEL

KTTB Başkanı KTOEÖS Başkanı"

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Anahtar Kelimeler:
KTTBKtoeös
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