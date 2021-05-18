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KTTB: “Ülke nüfusuna göre risk grubundaki kişilerinin hangi yüzdelik oranında aşılandığı bilinmezken karantinasız ülke girişlerinin başlatılması halk sağlığı açısından tehdit”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, ülkeye girişlerde dikkat edilecek noktaların ülkenin hangi oranda aşılandığı, hangi etkinlikte aşılarla aşılandığı, ülke girişlerinde uygulanan testlerin güvenilirliği olduğuna işaret ederek, ülkedeki mevcut durum değerlendirildiğinde ülke nüfusuna göre risk grubundaki kişilerinin hangi yüzdelik oranında aşılandığı bilinmezken karantinasız ülke girişlerinin başlatılmasının halk sağlığı açısından tehdit unsuru oluşturabileceğini...

18 Mayıs 2021 Salı 16:30
KTTB: “Ülke nüfusuna göre risk grubundaki kişilerinin hangi yüzdelik oranında aşılandığı bilinmezken karantinasız ülke girişlerinin başlatılması halk sağlığı açısından tehdit”
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KTTB’den yapılan yazılı açıklamada, ülkede turizmi canlandırmak adına yaz sezonunun planlandığı şu günlerde; güvenli bir şekilde seyahat etmek için rehberlerce belirlenmiş önlemlere uymanın fayda sağlayacağına dikkat çekildi.

Ülkelerin seyahat önlemlerinin uygulanmasına karar verirken, beklenen halk sağlığı yararını, bunları uygulamak için gereken halk sağlığı kaynaklarına ve bunların neden olabileceği sosyal ve ekonomik olarak yıkıcı etkilerini dikkatlice değerlendirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, yolcuların karantina ve test edilmesi gibi seyahat önlemlerinin seyahat öncesinde, sırasında ve sonrasında SARS-CoV-2 bulaşma olasılığını azaltmak için tasarlandığı kaydedildi.

Covid-19 ile mücadeleye aşıların eklenmesi ve tüm dünyada uygulanmaya başlanmasının ardından uluslararası rehberlerin de seyahat önerilerini güncellemeye devam ederek aşıları da kriterler arasına katmaya başladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

“Bu bağlamda ülkeye girişlerde dikkat edilecek noktalar; ülke nüfusunun hangi oranda aşılandığı, hangi etkinlikte (koruyuculukta) aşılarla aşılandığı, Ülke girişlerinde uygulanan testlerin duyarlılığı / güvenilirliği gibi.

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Aşılanma konusunda, ECDC (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi)’nin yayınladığı bilgilere göre FDA  veya EMA’ dan acil kullanım onayı almış aşıların tam doz uygulanmasından itibaren yüksek korunma sağlanmaktadır. 26 Mart 2021 itibariyle, dört COVID-19 aşısı AB'de şartlı pazarlama izni almıştır. EMA tarafından yapılan değerlendirmeyi takiben de Comirnaty (BioNTech / Pfizer), Moderna (mRNA aşısı), AstraZeneca/Oxford  ve Janssen/ Johnson & Johnson aşıları onay almıştır. Söz konusu onay almış bu aşılar ile aşılanmış kişilerin Covid-19 Hastalığını alma ve yayma (bulaşma ve bulaştırma) olasılığı daha düşük bulunmuştur.”

Uluslararası rehberlerde onay almış aşılar (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford ve Janssen/ Johnson & Johnson Aşıları) ile tam doz aşılanan kişilerde aşılamadan 2 hafta sonra tam koruma sağlandığı ve 3 ay süreyle etkin koruma sağlandığı anımsatılan açıklamada,  bu nedenle birçok ülkede; tam doz aşılanmış kişilerin ülkeye giriş yapmadan 1-3 gün önce yaptıracağı bir SARS-CoV-2 PCR testi negatifliğinin karantinasız giriş için yeterli bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bugünkü bilgilerimiz ve güncel rehberler ışığında ülkemizde girişlerde çift PCR testi uygulaması halen devam etmekteyken karantina uygulamasının, onay almış ve yaygın olarak kullanımlarından sonra hastalığa karşı koruyucu etkileri gösterilerek rehberlerde yer alan aşılar (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford ve Janssen/ Johnson & Johnson Aşıları) ile aşılanmış (2 doz aşı olmuş ve üzerinden yeterli süre geçmiş olan) kişilerin girişlerinde kaldırılması doğru bir yaklaşım olacaktır.

SARS-CoV-2 ve COVID-19 Hastalığı ile ilgili bilgiler çoğalıp güncellendikçe bunlara uygun şekilde yerinde ve zamanında uygulanacak kararların halk sağlığı açısından da ülkeye getirisi elbette ki önemli olacaktır.”

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Son Güncelleme: 18.05.2021 16:49
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