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KTTB: Sol Direksiyon Araç İthaline İzin Vermek Ölümlü Kazalara Davetiye Çıkarmaktır!
KTTB: Sol Direksiyon Araç İthaline...
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KTTB: Sol Direksiyon Araç İthaline İzin Vermek Ölümlü Kazalara Davetiye Çıkarmaktır!

17 Aralık 2022 Cumartesi 17:09
KTTB: Sol Direksiyon Araç İthaline İzin Vermek Ölümlü Kazalara Davetiye Çıkarmaktır!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Trafik ve Yol Güvenliği Çalışma Grubu, ülkeye sol direksiyon araç ithal izni verilmesinin, ölümlü kazaların artışına neden olacağı endişesini paylaşarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını, kaza riskini artıracak uygulama ve kararlar yerine, yol güvenliğini artıracak, ulaşımı kolaylaştıracak adımlar atmaya çağırdı.

Birlikten yapılan açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, sol direksiyon araçların ithalinin serbest bırakılması yönünde bakanlık bünyesinde başlattıkları çalışmaların bir süredir endişe ile izlendiği kaydedildi.

18 yıl önce bu araçların ülkeye girişini yasaklama nedeninin; yılda 80-100 arasında insanın hayatını kaybetmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar dile getirildi:

“Sağ direksiyonlu araçlarda ön sağ far, karşıdan gelen sürücünün gözünü almaması için aşağıya doğru açılanmış, sol far ise yol kenarını ve uzağı daha iyi aydınlatabilecek şekilde açılanmıştır. Bunun dışında egzoz da ters tarafta bulunmakta, yani zararlı gazları yol kenarında yürüyen insanların üzerine atmaktadır. Sayın Bakan ‘vatandaşlardan yoğun baskı var’ diyor, Bu ülke vatandaşları soldan akan trafikte yaşayan, sürüş ehliyetini sağ direksiyonlu araçlarla sınava girerek almış, bütün trafik kurallarını bu sisteme göre öğrenmiş kişilerdir. Ülkede her türlü sağdan direksiyonlu araç var iken kim soldan direksiyonlu araç ithal etmek için baskı yapar, anlaşılır gibi değildir."

 Güney Kıbrıs'ta da de sol direksiyonlu araçların ticari amaçla ithalatının  kesinlikle yasak olduğu kaydedilen açıklamada şöyle devam edildi.
" Ülkemizde de 2004 yılına kadar serbest olup radikal ve çok doğru bir kararla trafik terörüne daha fazla can verilmemesi için yasaklanmıştır. Sol direksiyonlu araçların ülkeye girişine sadece kamuya alınacak özel araçlar için izin verilmiştir. Yaşanan acı tecrübelere, insan kayıplarına   rağmen bu konunun 18 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesi, serbest bırakılmasının başka bir durumla sonuçlanacağını beklemek de akıl dışı ve çok üzücüdür.

Hiçbir ticari kaygının ve zümresel çıkarın insan hayatından daha önemli olmadığını Sayın Bakan’a hatırlatmak isteriz. Önceliğimiz yollarda can kayıplarının önlenmesi olmalıdır, hayatları riske atacak uygulamalar kabul edilemez. Bu nedenle ülkeye sol direksiyon araç ithalinin zaten karanlık, alt yapısı yetersiz ve güvenlikten yoksun olan yollarımızda ölümlü kazaların artışına neden olacağına dair ciddi endişeler taşımakta, bunun ciddi halk sağlığı sorunu haline dönüşeceğini düşünmekteyiz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını, Sn Bakanı, kaza riskini artıracak uygulama ve kararlar yerine yol güvenliğini artıracak, ulaşımı kolaylaştıracak adımlar atmaya çağırırız.”

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