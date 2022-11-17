Kttb, Sağlık Bakanlığı Ve Milli Eğitim Bakanlığı İle İlgili Belediyeleri, Okulların Hijyen Koşullarını Sağlamaya Ve Denetlemeye Davet Etti

Lefkoşa, 17 Kasım 22 (TAK): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, çocukların güvenli ve sağlıklı çevrede eğitim-öğretimlerine devam
etmelerinin en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili belediyeleri, okulların hijyen
koşullarını sağlamaya ve denetlemeye davet etti.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yaptığı yazılı açıklamada, okulların
sağlıklı ve sürdürülebilir eğitim-öğretim şartlarından giderek uzaklaştığının
gözlemlendiğine dikkat çekerek, bu süreçte okulların, yeni salgınların
merkezi konumuna gelebileceği konusundaki endişeleri dile getirdi.
“Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
Müdürlüğü’nü, bir an önce okulların sağlık koşullarını denetleme görevini
yerine getirmeye çağırırız” ifadelerine yer verilen açıklamada, Milli Eğitim
Bakanlığı’na da, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri
için gerekli adımları ivedi olarak atması için çağrıda bulunuldu.
Tüm çocukların sağlıklı ve sürdürülebilir, yüz yüze eğitime
ulaşmasının önemine değinilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
devlet okullarında, "haftalardır yapılan haklı eylemlere cevap alınamayıp,
uzlaşı sağlanamamasını üzüntüyle izlediklerine" dikkat çekildi.
Sürecin uzaması ve günlük temizliğin aksaması neticesinde
okullarda ciddi hijyen sorunları yaşandığına işaret edilen açıklamada, aralarında
henüz ilkokul çağındaki çocukların olduğu öğrencilerin kullandıkları sınıf
ortamı, genel kullanım alanları, tuvaletler ile lavaboların bakım ve
temizlikten yoksun olduğunu kaydedildi.
Gözlemleri ve taraflarına iletilen şikayetler doğrultusunda,
bu durumun giderek ciddi bir sağlık tehdidi oluşturacağı endişesi içerisinde
olduklarına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Amipli dizanteri, basilli dizanteri, tifo, hepatit A ve
yaygın görülen viral ishallerin (enterovirusler, rotavirüs vb) en önemli bulaş
yolu (fekal-oral bulaş), kötü hijyen şartlarıdır. Bahsi geçen hastalıklar
özellikle çocuk yaş grubunda ağır ve komplikasyonlarla seyredebildiğinden,
tuvalet ve el hijyeninin tam uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu mevsim artış
gösteren COVID-19, İnfluenza (ör domuz gribi) ve RSV gibi solunum yolu ile bulaşan
virüslerin, kötü hijyen koşullarında daha hızla bulaşabildiği bilinmektedir.”
(TUĞ/ŞEB)