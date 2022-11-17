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Kttb, Sağlık Bakanlığı Ve Milli Eğitim Bakanlığı İle İlgili Belediyeleri, Okulların Hijyen Koşullarını Sağlamaya Ve Denetlemeye Davet Etti

Kttb, Sağlık Bakanlığı Ve Milli Eğitim Bakanlığı İle İlgili Belediyeleri, Okulların Hijyen Koşullarını Sağlamaya Ve Denetlemeye Davet Etti

17 Kasım 2022 Perşembe 10:45
Kttb, Sağlık Bakanlığı Ve Milli Eğitim Bakanlığı İle İlgili Belediyeleri, Okulların Hijyen Koşullarını Sağlamaya Ve Denetlemeye Davet Etti

Lefkoşa, 17 Kasım 22 (TAK): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, çocukların güvenli ve sağlıklı çevrede eğitim-öğretimlerine devam etmelerinin en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili belediyeleri, okulların hijyen koşullarını sağlamaya ve denetlemeye davet etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yaptığı yazılı açıklamada, okulların sağlıklı ve sürdürülebilir eğitim-öğretim şartlarından giderek uzaklaştığının gözlemlendiğine dikkat çekerek, bu süreçte okulların, yeni salgınların merkezi konumuna gelebileceği konusundaki endişeleri dile getirdi.

“Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü’nü, bir an önce okulların sağlık koşullarını denetleme görevini yerine getirmeye çağırırız” ifadelerine yer verilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’na da, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli adımları ivedi olarak atması için çağrıda bulunuldu.

Tüm çocukların sağlıklı ve sürdürülebilir, yüz yüze eğitime ulaşmasının önemine değinilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında, "haftalardır yapılan haklı eylemlere cevap alınamayıp, uzlaşı sağlanamamasını üzüntüyle izlediklerine" dikkat çekildi.  

Sürecin uzaması ve günlük temizliğin aksaması neticesinde okullarda ciddi hijyen sorunları yaşandığına işaret edilen açıklamada, aralarında henüz ilkokul çağındaki çocukların olduğu öğrencilerin kullandıkları sınıf ortamı, genel kullanım alanları, tuvaletler ile lavaboların bakım ve temizlikten yoksun olduğunu kaydedildi.

Gözlemleri ve taraflarına iletilen şikayetler doğrultusunda, bu durumun giderek ciddi bir sağlık tehdidi oluşturacağı endişesi içerisinde olduklarına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Amipli dizanteri, basilli dizanteri, tifo, hepatit A ve yaygın görülen viral ishallerin (enterovirusler, rotavirüs vb) en önemli bulaş yolu (fekal-oral bulaş), kötü hijyen şartlarıdır. Bahsi geçen hastalıklar özellikle çocuk yaş grubunda ağır ve komplikasyonlarla seyredebildiğinden, tuvalet ve el hijyeninin tam uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu mevsim artış gösteren COVID-19, İnfluenza (ör domuz gribi) ve RSV gibi solunum yolu ile bulaşan virüslerin, kötü hijyen koşullarında daha hızla bulaşabildiği bilinmektedir.”

(TUĞ/ŞEB)

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