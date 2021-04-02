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KTTB: “Özel eğitimle edindikleri kazanımlar geriye gitmiş bile olabilir”

02 Nisan 2021 Cuma 16:45
KTTB: “Özel eğitimle edindikleri kazanımlar geriye gitmiş bile olabilir”
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DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği(KTTB) Yönetim Kurlu Üyesi Dr. Ceyhun Dalkan, uzaktan eğitimin otizmin belirtilerinin azaltılması için yeterli olmadığını, çocukların edindikleri kazanımların dahi kapanma döneminde geriye gitmiş olabileceğini söyledi.

Dalkan, muhtemel açığın özel eğitim merkezlerinde kapatılmasının planlanmasının yapılması gerektiğini de belirtti.

Dalkan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yayınladığı bildiride, özel eğitimle desteklenmesi halinde otizm belirtilerinin yüzde 50’sinin kontrol altına alınabildiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bilhassa otizm gibi özellikli çocuklar uzaktan eğitimde daha da zorlanmışlardır. Pandeminin olmadığı dönemlerde kamu özel eğitim kurumlarının yetersiz olduğu düşünülürse, bu dönemde otizm gibi özellikli çocuklarımızın eğitiminin daha da geri kaldığını söylemek mümkündür. Uzaktan eğitim modeli otizmli çocuklar için çok yetersizdir. Özellikle materyal ve imkanlar açısından aileler bilinçli, hazır ve yeterli değillerse, evde verilen eğitim zorlayıcı ve yanlış olabilmektedir. Karantina, kapanma döneminde özel ilgi isteyen çocuklarımız evlerde kapanıp pasif hayata geçtikleri, alışkın oldukları eğitim ve yaşam tarzları değiştiği için, özel eğitimle edindikleri kazanımlar geriye gitmiş bile olabilir. Özel eğitim merkezlerinde bu açığın kapatılması planlanmalıdır” 
 
Ülkemizde otizmli bireylerin özellikle erken tanı alabilmeleri için toplumsal bilincin artırılması ve gelişmiş ülkelerdeki gibi 12’nci ayda her çocuğa gelişim testi yapabilecek eğitimli kişilerin artırılması gerektiğini ifade eden Dalkan, özel eğitim merkezlerinin artırılmasının da gerektiğini ifade etti.

Otizm belirtilerinin görüşmesi halinde özel eğitim almış uzmanlara danışmak gerektiğini kaydeden Dalkan, otizm belirtilerini de şöyle sıraladı:
“• Göz teması kurmama,
• İsmi söylediğinde bakmama,
• Sallanmak, çırpınmak gibi tekrarlayıcı hareketler,
• İşitme testi normal olmasına rağmen konuşmasında gerilik, 

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• Bazı kelimelerin tekrar tekrar ve uygunsuz yerlerde söylenmesi,
• Bazı eşyaları döndürmek veya dönen şeyleri izlemek gibi hareketler,
• İşitme testi normal olmasına rağmen söyleneni işitmiyor gibi davranmak,
• Parmağıyla istediklerini gösterememek,
• Yaşıtları ile oynayamamak,
• Oyuncak oynamayı bilmemek,
• Aşırı hareketli  davranmak.”

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Son Güncelleme: 02.04.2021 17:13
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