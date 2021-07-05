KTTB : "Onaylı ve güvenilir testler kullanmak önemli"

KTTB tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Hızlı Antijen testleri, COVID-19 pandemi yönetiminde; okullarda tarama, yüksek prevalans olan yerde hane halkı, iş yerlerinin taranması gibi farklı tanı ve tarama stratejilerinde kullanılmaktadır. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) antijen testlerinin etkili klinik kullanımını desteklemektir. Aynı zamanda FDA; SARS-CoV-2’yi tanımlayabilen bazı antijen testleri için acil kullanım izni vermiştir. Hızlı Antijen testleri Avrupa’da ve dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak onaylı ve güvenilir testleri kullanmak önem arz etmektedir. Onaylanmamış test kitlerinde ise korelasyon çalışmaları neticesinde güvenilir sonuçlar veren kitler rutin uygulamalarda kullanılmalıdır.

​Hızlı Antijen Testleri semptomatik olmayan veya erken semptomların ortaya çıkış aşamalarına göre (semptom başlangıcından itibaren beş güne kadar), yüksek viral yükü olan durumlarda (yani muhtemelen yüksek derecede bulaşıcı bireyler) en iyi performansı gösterirler.

Ülkemizde farklı firmalara ait test kitleri kullanılmaktadır. Kullanılan testlerin güvenilirliği ve korelasyon çalışmalarının sonuçlarına ait veriler bilinmemektedir. Test kitlerinin yanlış negatiflik vermesi halinde saptanamayan vakalar önümüzdeki süreçte vaka sayılarında artışa sebebiyet verecektir. Bununla birlikte Hızlı Antijen Testlerinin uygulandığı tüm laboratuvarlarda (özel/ kamu) ciddi bir denetim yapılması elzemdir. Vaka sayılarının artmaya başladığı bugünlerde, test stratejisi ve uygulamasıyla ilgili yapılan yanlışlar ve denetim mekanizmalarındaki zaafiyet halk sağlığının tehlikeye atacaktır.



Bir kez daha kullanılan Hızlı Antijen testlerinin onaylı ve güvenilir olması gerektiğini ve uygulanan testler ile ilgili denetim mekanizmalarındaki zaafiyetin giderilmesi gerektiğini ilgili makamlara hatırlatmak isteriz!

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Derlen Özgeç Ruso

(Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu) "