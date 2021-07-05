banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aşılasak da mı saklasak; aşılamasak da mı saklasak?
Aşılasak da mı saklasak; aşılamasak...
Temaslı iken çalışmak ve temas tatiline çıkmak !
Temaslı iken çalışmak ve temas...
Bizimkilerin dünyadan haberi yok...
Bizimkilerin dünyadan haberi yok...
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
banner376

KTTB : "Onaylı ve güvenilir testler kullanmak önemli"

KTTB Hızlı antijen testleri hakkında açıklama yaptı

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:07
KTTB : "Onaylı ve güvenilir testler kullanmak önemli"

banner341
KTTB tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Hızlı Antijen testleri, COVID-19 pandemi yönetiminde; okullarda tarama, yüksek prevalans olan yerde hane halkı, iş yerlerinin taranması gibi farklı tanı ve tarama stratejilerinde kullanılmaktadır. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) antijen testlerinin etkili klinik kullanımını desteklemektir. Aynı zamanda FDA; SARS-CoV-2’yi tanımlayabilen bazı antijen testleri için acil kullanım izni vermiştir. Hızlı Antijen testleri Avrupa’da ve dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak onaylı ve güvenilir testleri kullanmak önem arz etmektedir. Onaylanmamış test kitlerinde ise korelasyon çalışmaları neticesinde güvenilir sonuçlar veren kitler rutin uygulamalarda kullanılmalıdır.

Hızlı Antijen Testleri semptomatik olmayan veya erken semptomların ortaya çıkış aşamalarına göre (semptom başlangıcından itibaren beş güne kadar), yüksek viral yükü olan durumlarda (yani muhtemelen yüksek derecede bulaşıcı bireyler) en iyi performansı gösterirler.

Ülkemizde farklı firmalara ait test kitleri kullanılmaktadır. Kullanılan testlerin güvenilirliği ve korelasyon çalışmalarının sonuçlarına ait veriler bilinmemektedir. Test kitlerinin yanlış negatiflik vermesi halinde saptanamayan vakalar önümüzdeki süreçte vaka sayılarında artışa sebebiyet verecektir. Bununla birlikte Hızlı Antijen Testlerinin uygulandığı tüm laboratuvarlarda (özel/ kamu) ciddi bir denetim yapılması elzemdir. Vaka sayılarının artmaya başladığı bugünlerde, test stratejisi ve uygulamasıyla ilgili yapılan yanlışlar ve denetim mekanizmalarındaki zaafiyet halk sağlığının tehlikeye atacaktır.


Bir kez daha kullanılan Hızlı Antijen testlerinin onaylı ve güvenilir olması gerektiğini ve uygulanan testler ile ilgili denetim mekanizmalarındaki zaafiyetin giderilmesi gerektiğini ilgili makamlara hatırlatmak isteriz!

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Derlen Özgeç Ruso

(Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu) "

banner360
Anahtar Kelimeler:
KTTBHızlı Antijen Testleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merhum Gazeteci Akpınar anılacak
Merhum Gazeteci Akpınar anılacak
Bakanlar Kurulu yarım saat gecikmeli olarak toplandı
Bakanlar Kurulu yarım saat gecikmeli olarak toplandı
Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği denetimlerin yetersiz olduğunu savundu
Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği denetimlerin yetersiz olduğunu savundu
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Tabipler Birliği: “Sağlıkta şiddete tahammül göstermeyeceğiz”
Tabipler Birliği: “Sağlıkta şiddete tahammül göstermeyeceğiz”
Karadeniz Kültür Derneği’nden Güney Kıbrıs’taki yangınla ilgili açıklama
Karadeniz Kültür Derneği’nden Güney Kıbrıs’taki yangınla ilgili açıklama
Tatar, Ulucami Kültür Evi'nde açıklamalarda bulundu
Tatar, Ulucami Kültür Evi'nde açıklamalarda bulundu
Lefke'de kadın üreticiler “4K Koop” çatısı altında birleşti
Lefke'de kadın üreticiler “4K Koop” çatısı altında birleşti
Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden açıklama
Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden açıklama
Aşılasak da mı saklasak; aşılamasak da mı saklasak?
Aşılasak da mı saklasak; aşılamasak da mı saklasak?

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim